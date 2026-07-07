흔들리는 KIA 불펜 후반기엔 달라진다...이의리 1군 복귀 초읽기

세줄 요약 KIA 이의리가 퓨처스리그에서 3이닝 무실점, 삼진 4개로 실전 복귀를 알렸다. 최고 152km를 찍으며 몸 상태를 확인했고, 일본 단기 유학으로 다듬은 제구도 점검했다. KIA는 흔들린 불펜을 보강할 롱릴리프로 기대한다. 이의리, 퓨처스리그 3이닝 무실점 복귀 신호

최고 152km, 변화구 섞어 제구 점검

KIA, 후반기 롱릴리프 카드로 기대

이미지 확대 KIA 타이거즈 이의리가 지난 5월 5일 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 볼을 뿌리고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 이의리가 지난 5월 5일 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 볼을 뿌리고 있다. KIA 타이거즈 제공

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KIA 타이거즈의 차세대 에이스 이의리가 흔들리던 불펜에 새로운 희망의 빛을 던졌다.전반기 막바지에 이르러 멈춰섰던 이의리의 시계가 다시 돌기 시작했다. 드디어 실전단계로 돌입한 것이다.이의리는 지난 6일 울산 웨일즈와의 퓨처스리그 경기에 선발 등판해 3이닝을 무실점으로 막았다. 안타 2개와 볼넷 1개를 내줬지만 삼진을 4개나 솎아냈다. 최고 구속도 152km를 찍어 완벽한 몸상태를 유지하고 있다는 점을 증명했다. 42개의 공을 던졌는데 슬라이더(10개), 포크볼(7개), 커브(3개) 등 변화구를 절반 가까이 섞으며 무뎌진 제구력을 꼼꼼하게 점검했다.이의리는 2024년 팔꿈치 수술을 받고 재활을 거쳐 지난해 중반 마운드에 복귀했다. 그러나 구속은 회복됐는데 제구 난조가 심해졌다. 올시즌에도 10경기에서 1승6패 평균자책점 9.42로 부진했다. 결국 그가 택한 길이 일본 단기 유학이었다. 지난달 10일부터 28일까지 일본 지바현에 위치한 야구 전문 트레이닝센터 넥스트 베이스 애슬리츠랩에서 무너진 제구를 바로잡기 위해 구슬땀을 흘렸다.이의리가 돌아왔다는 보고를 받은 이범호 감독은 “일본에서는 스파이크를 신고 제대로 공을 던진 것은 아닌 것 같다. 세 차례 정도는 불펜 피칭을 하는 것이 좋다고 한다”고 밝혔다. 이 감독의 구상대로라면 이의리는 후반기에 들어가더라도 시작부터 1군에서 출발하지는 않는다. 전형적인 선발자원이지만 당분간은 선발 로테이션에 들어가지도 않는다. 이 감독은 “다른 선수들이 선발 로테이션을 잘 돌고 있으니 우선은 롱릴리프로 써야 한다. 2군에 놔두는 것보다는 1군에 데려와서 이기든 지든 3이닝 정도를 책임지게 해야 한다. 그래야 선발 로테이션이 비었을 때 투입할 수 있다”고 설명했다.KIA는 전반기 막바지에 이르러 마무리 성영탁이 눈에 띄게 흔들리고 있고 불펜에서 궂은 일을 도맡아 하던 좌완 최지민이 와르르 무너져 2군으로 내려갔다. 그러다보니 타선이 폭발하고도 승리를 가져오지 못하는 경기가 늘어나고 있다. 이의리가 가세하면 김태형과 함께 롱릴리프로 탄탄한 선발진을 뒷받침하면서 전태현-곽도규-성영탁 등 필승조의 부담도 덜 수 있다.이의리가 지친 호랑이의 등에 날개를 달 수 있을지 지켜볼 일이다.