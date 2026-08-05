분당서울대병원 “고관절 부러져도 뼈만 정확히 맞추면 추가 수술 불필요”

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분당서울대병원 “고관절 부러져도 뼈만 정확히 맞추면 추가 수술 불필요”

박영주 기자
입력 2026-08-05 10:18
수정 2026-08-05 10:18
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세줄 요약
  • 고령층 대퇴 전자간 골절 치료법 분석
  • 뼛조각 고정 없이도 높은 유합률 확인
  • 정확한 정복이 수술 성패 핵심으로 제시
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고령층에 흔한 ‘대퇴 전자간 골절’은 뼛조각이 떨어져 나와도 추가 고정술 없이 뼈만 정확히 맞추면 안전하게 치료할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

분당서울대병원 정형외과 이영균·박정위 교수팀은 뼛조각을 고정하지 않은 불안정성 대퇴 전자간 골절 환자 157명을 분석한 결과 96.8%에서 뼈가 정상적으로 붙었다고 5일 밝혔다. 재수술이 필요한 경우는 3.2%(5명)에 불과했다.

그동안은 뼛조각을 추가로 고정하는 수술을 해왔으나 출혈과 조직 손상 등 환자 부담이 컸다. 연구팀은 무리하게 조각을 잡는 것보다 뼈를 정확히 맞춰 단단한 지지대를 세우는 것이 수술 성패의 핵심이라고 설명했다.

이영균 교수는 “고령 환자에게 수술 부담을 줄이고 몸에 무리가 덜 가는 치료 전략을 세우는 근거가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 대한정형외과학회 영문 공식 학술지 ‘Clinics in Orthopedic Surgery(CiOS)’에 실렸다.
박영주 기자
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