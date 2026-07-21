부산신발편집숍 ‘파도블’, 대표 브랜드 릴레이 팝업전 개최

세줄 요약 부산시와 부산테크노파크가 부산신발편집숍 파도블을 새단장해 부산 신발 브랜드 홍보와 판매를 위한 복합 마케팅 공간으로 바꿨다. 대표 브랜드 5개 사가 7~11월 릴레이 팝업전을 열고, 첫 주자는 미끄럼방지 특수화 브랜드 스티코다. 파도블 새단장, 브랜드 홍보·판매 공간 전환

대표 브랜드 5개 사 릴레이 팝업전 운영

스티코 시작, 43개 브랜드 상시 입점

이미지 확대 부산신발편집숍 ‘파도블’(PADOBLE) 릴레이 팝업전 닫기 이미지 확대 보기 부산신발편집숍 ‘파도블’(PADOBLE) 릴레이 팝업전

이번 팝업에서 자체 특허 기술인 ‘초경량 미끄럼방지 기술’을 적용한 레인부츠와 키즈화 등 소비자(B2C) 시장을 겨냥한 신제품을 선보인다.

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부산시와 부산테크노파크는 부산신발편집숍 ‘파도블’(PADOBLE)을 새단장하고, 부산 신발 브랜드 홍보와 판로 확대를 위한 릴레이 팝업전을 운영한다고 21일 밝혔다.부산진구 상상마당에 위치한 파도블은 그동안 ‘나만의 신발 만들기’ 커스텀 슈즈 체험 콘텐츠를 중심으로 운영되어왔다. 이번 리뉴얼을 통해 소비 트렌드를 반영한 부산 신발 브랜드 홍보·판매 중심의 복합 마케팅 공간으로 새롭게 단장했다.리뉴얼의 핵심은 대표 브랜드 5개 사 릴레이 팝업전 운영이다.첫 번째 릴레이 팝업은 나노텍세라믹스의 대표 브랜드인 ‘스티코’(STICO)가 진행한다. 스티코는 미끄럼방지 특수화 전문 브랜드로,8월에는 수제화 ‘칠링세레머니클럽’, 9월에는 수제화 ‘로제니크’, 10월에는 스니커즈 브랜드 ‘이퀄비’, 11월에는 인공지능(AI) 기반 디자인을 활용한 ‘포른른’이 차례로 팝업전을 운영한다.한편, 파도블에는 현재 43개 부산 신발 브랜드가 상시 입점해 있다.