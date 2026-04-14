[포토] 봄맞이 이순신 장군 동상 세척

14일 한낮에 기온이 28도까지 오르는 지역이 있을 정도로 때 이른 초여름 더위가 이어지겠다.
동해상 고기압과 제주남쪽해상 저기압 사이로 동풍, 저기압 후면으로 고온다습한 남풍이 불면서 기온이 높은 상황이다. 동풍은 태백산맥을 넘으며 한층 뜨거워지고 건조해지기에 산맥 서쪽의 기온이 더 오르겠다. 낮에는 햇볕이 내리쬐는 효과도 더해지겠다.
이에 낮 최고기온은 15∼28도일 것으로 예상된다.
경기 동두천·연천·남양주·양평·하남·이천·광주·여주 등의 한낮 기온이 28도까지 치솟는 등 강원영동을 제외한 중부지방과 호남내륙 낮 기온이 25도 안팎에 이를 전망이다.
서울은 낮 기온이 27도, 인천은 25도, 대전과 광주는 26도까지 오르겠다.
동풍의 영향이 덜한 대구는 낮 최고기온이 20도, 울산과 부산은 19도에 머물겠다.
제주남쪽해상 저기압 때문에 이날 제주에 5∼30㎜, 오후에서 밤사이 전남해안과 부산·경남해안에 가끔 5㎜ 미만 비가 오겠다. 제주는 비가 15일 오전까지 이어질 것으로 예상된다.
송도호 서울시의원 “관악구 서울시 특별조정교부금 27억원 확보”
서울시의회 송도호 시의원(더불어민주당, 관악구 제1선거구)은 관악구 지역의 생활안전과 인프라 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 약 27억원을 확보했다고 밝혔다. 이번 특별조정교부금은 ▲신림동 복합청사 건립 ▲스마트 도로열선 시스템 설치 ▲장마 대비 하수관로 및 빗물받이 정비 등 주민 생활과 직결된 핵심 사업에 투입될 계획이다. 먼저 신림동 1439-3 일대에는 7억 7700만원이 투입되어 지하 2층~지상 5층, 연면적 2592㎡ 규모의 복합청사가 건립된다. 행정·복지 기능을 통합한 생활밀착형 공공시설로 조성되어 지역 주민의 이용 편의와 공공서비스 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 겨울철 결빙사고 예방을 위한 스마트 도로열선 시스템 설치 사업에는 17억 200만원이 투입된다. 광신길, 호암로, 봉천로21길 등 관내 주요 경사지 및 취약구간 약 1.2km에 열선이 설치되어 폭설 시에도 안전한 보행·차량 통행 환경을 확보할 계획이다. 또한 집중호우로 인한 침수 피해를 예방하기 위해 하수관로 및 빗물받이 정비 사업에 3억원이 투입된다. 하수관로 준설 및 세정, 빗물받이 대규모 정비를 통해 여름철 수해 취약지역의 대응력이 한층 강화될 전망이다. 송 의원은
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강원내륙·산지와 충북, 경북내륙은 대기가 건조한 편이겠으니, 불이 나지 않게 조심해야 한다.
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