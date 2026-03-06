닫기 이미지 확대 보기

홍매화에 취해 ‘봄’

‘개구리가 겨울잠에서 깬다’는 절기 경칩인 5일 경남 양산시 원동면 원동매화마을에 진분홍빛 매화가 활짝 피어 방문객을 사로잡고 있다. 기상청은 이날 늦은 오후 전국적으로 내리기 시작한 눈이나 비가 6일 오전 그친 뒤 찬바람이 강하게 불며 쌀쌀한 날씨가 이어질 것으로 내다봤다.

양산 연합뉴스