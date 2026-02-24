닫기 이미지 확대 보기

경남 밀양 산불, 강풍 타고 확산… 야간진화 전력

경남 밀양시 삼랑진읍 검세리의 야산(해발 250m)에서 23일 오후 4시 10분쯤 발생한 산불이 강풍을 타고 확산하고 있다. 이 산불로 국가소방동원령이 내려졌고, 소방·산림당국은 야간 진화에 나섰으며, 인근 주민들이 대피했다. 경남 함양군에서 지난 21일 발생한 산불은 44시간만에 주불이 잡히는 등 건조한 날씨 속에 바람까지 강하게 불면서 전국 곳곳에서 산불과 화재가 잇따르고 있다.

밀양 뉴스1