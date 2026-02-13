닫기 이미지 확대 보기

지금 달려갑니다… 고향의 품으로

설 연휴를 앞둔 12일 서울역에서 귀성길 KTX에 오른 가족이 미소를 지으며 손인사를 하고 있다. 국토교통부에 따르면 13일부터 18일까지 총 2780만명, 하루 평균 834만명이 이동할 것으로 예상된다. 고속도로 귀성길은 13일 오후 3~5시, 귀경길은 17일 오전 10시쯤 절정에 이를 전망이다.

홍윤기 기자