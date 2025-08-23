[포토多이슈] 서울 한강 가른 1.8㎞ 도전 ‘2025 한강크로스스위밍챌린지’

방금 들어온 뉴스

[포토多이슈] 서울 한강 가른 1.8㎞ 도전 '2025 한강크로스스위밍챌린지'

오장환 기자
입력 2025-08-23 12:23
수정 2025-08-23 12:23
[포토多이슈] 사진으로 다양한 이슈를 짚어보는 서울신문 멀티미디어부 연재물
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


가 23일 서울 잠실대교 남단 수중보 도선장에서 2025 제10회 한강크로스스위밍 챌린지 대회가 열렸다.

올해 대회는 주최 범위를 넓히고 수상안전 전문가들이 함께 참여해 더욱 안전하고 즐거운 분위기 속에서 진행됐다. 참가자들은 잠실대교 남단에서 북단까지 총 1.8㎞를 왕복하는 코스를 수영하며 한강을 직접 건너는 특별한 경험을 만끽했다.

23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자


23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
23일 서울 한강 잠실대교 남단 일대에서 열린 2025 한강크로스스위밍챌린지에서 참가자들이 힘껏 헤엄치고 있다. 2025.8.23 오장환 기자
오장환 기자
