씨네큐브 25주년 기념작 ‘극장의 시간들’, 부산국제영화제에서 월드 프리미어

이미지 확대 영화 ‘극장의 시간들’ 첫 번째 에피소드 ‘침팬지’ 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘극장의 시간들’ 첫 번째 에피소드 ‘침팬지’

이미지 확대 영화 ‘극장의 시간들’ 두 번째 에피소드 ‘자연스럽게’ 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘극장의 시간들’ 두 번째 에피소드 ‘자연스럽게’

이미지 확대 이종필 감독 닫기 이미지 확대 보기 이종필 감독

이미지 확대 윤가은 감독 닫기 이미지 확대 보기 윤가은 감독

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 대표 예술영화관 씨네큐브가 개관 25주년을 맞아 제작한 영화 ‘극장의 시간들’이 부산국제영화제를 통해 처음 공개된다.씨네큐브는 25일 자체 제작한 ‘극장의 시간들’이 제30회 부산국제영화제 ‘한국영화의 오늘–파노라마’ 부문에 공식 초청됐다고 밝혔다. 부산국제영화제는 오는 9월 17일부터 열흘 동안 열린다.태광그룹 미디어 계열사 티캐스트가 운영하는 씨네큐브는 올해 개관 25주년을 맞았다. ‘극장의 시간들’은 이를 기념해 극장이라는 공간과 예술영화의 의미를 재조명하기 위해 제작됐다.영화는 이종필 감독의 ‘침팬지’와 윤가은 감독의 ‘자연스럽게’ 등 두 개의 단편으로 구성된 앤솔로지 형식이다. 각 단편은 극장을 매개로 한 인물들의 이야기를 통해 영화 관람과 영화 만들기의 본질적 경험을 탐색한다. ‘삼진그룹 영어토익반’을 연출했던 이 감독의 ‘침팬지’는 2000년 광화문에서 우연히 만나 미스터리한 침팬지 이야기에 빠져드는 세 영화광의 이야기를 담았다. 배우 김대명과 이수경, 홍사빈, 가수 원슈타인 등이 출연한다. ‘우리들’, ‘우리집’으로 이름을 알린 윤 감독의 ‘자연스럽게’는 영화 촬영 현장에서 ‘자연스러운 연기’를 위해 분투하는 어린이 배우들과 감독의 이야기를 그린다. 배우 고아성이 극중 감독 역할을 맡았다.씨네큐브는 국내에서 가장 오랜 기간 예술영화관으로서 축적해온 문화적 자산과 사회적 가치를 반영하고, 젊은 창작자들과의 협업을 통해 예술영화관의 가능성을 확장하는 시도로 이번 작품을 선보이게 됐다. ‘그렇게 아버지가 된다’, ‘어느 가족’, ‘퍼펙트 데이즈’ 등 작품성 높은 예술영화들을 수입·배급해온 티캐스트가 처음 제작한 작품이기도 하다.영화제 상영 후 내년 상반기 극장 개봉 예정이다. 영화제 기간에는 감독 및 출연진이 참여하는 GV(관객과의 대화), 무대 인사 등도 진행된다.박지예 씨네큐브 팀장은 “앞으로도 예술영화관의 역할을 더욱 확장해 창작자와 관객을 연결하는 다양한 기획을 이어갈 계획”이라고 말했다.