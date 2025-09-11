[부고]

●권종오씨 별세, 권혁재(중앙일보 사진전문기자)·혁광·미정·경은씨 부친상, 김여환(코리아임팩트 부대표)·이상훈(세화테크 대표)씨 장인상 = 10일 경남 밀양한솔장례식장, 발인 12일. (055) 356-7213

●김춘배씨 별세, 김종호(국민일보 종합편집부 부장)·종환(SBS 방송기술팀장)·현숙씨 부친상 = 10일 경기 부천장례식장, 발인 12일. (032)651-0444

●두길균씨 별세, 두진호(한국국가전략연구원 유라시아센터장)씨 부친상=10일 전북 익산 우석장례식장, 발인 12일 오전 9시. (063)842-4444

2025-09-11 27면
