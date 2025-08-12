●이명숙씨 별세, 신춘수(오디컴퍼니 대표)씨 모친상, 신주희씨 시모상=11일 삼성서울병원, 발인 13일. (02)3410-3151
●이정자씨 별세, 이철호(KBS 보도국 네트워크부 기자)씨 모친상, 진정희(KBS 교양다큐2국 PD)씨 시모상=11일 서울아산병원, 발인 13일. (02)3010-2000
●강석근씨 별세, 강종구(한국일보 AI&데이터팀장)씨 부친상=10일 경기 성남시의료원, 발인 13일. (031)738-7448
●이은(서울대 화학부 명예교수·전 대한화학회장)씨 별세=10일 서울성모병원, 발인 13일. (02)2258-5919
