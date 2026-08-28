“평화 원하면 北 공개 비판 자제해야”

‘총,균,쇠’ 저자 다이아몬드 강연

이미지 확대 재러드 다이아몬드 미 UCLA 명예교수가 27일 서울 중구 웨스틴조선 서울 호텔에서 열린 ‘2026 국제한반도포럼’에서 기조강연을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 재러드 다이아몬드 미 UCLA 명예교수가 27일 서울 중구 웨스틴조선 서울 호텔에서 열린 ‘2026 국제한반도포럼’에서 기조강연을 하고 있다.

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세줄 요약 재러드 다이아몬드 교수는 서울 포럼 기조강연에서 한반도 평화공존을 위해 한국이 북한에 대한 공개 비판을 줄여야 한다고 말했다. 핀란드가 러시아와 대화하며 공존한 사례를 들며, 기후변화·수산자원·농업·양식업 등 공동 문제를 비공개로 논의해 신뢰를 쌓아야 한다고 했다. 대북 공개 비판 자제 제안

핀란드식 대화·공존 사례 제시

남북 공동 현안 비공개 협의 강조

2026-08-28 23면

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세계적 베스트셀러 ‘총, 균, 쇠’의 저자인 재러드 다이아몬드 미 UCLA 지리학과 명예교수가 한반도 평화공존을 위해선 한국이 북한에 대한 공개 비판을 자제해야 한다고 강조했다.다이아몬드 교수는 27일 서울 중구 웨스틴조선 서울 호텔에서 통일부가 주최한 ‘2026 국제한반도포럼’의 기조강연에서 “2차 세계대전 이후 핀란드와 러시아의 평화공존이 가능했던 이유는 핀란드 언론사에서도 러시아에 대한 비판을 지양했다는 것”이라며 “러시아 정부가 때로는 헝가리, 체코 침공과 같은 나쁜 일을 했음에도 불구하고 핀란드는 조용히 있었다”고 설명했다.그는 “핀란드는 침략을 겪으며 자신을 스스로 방어·보호해야 하며 러시아와 좋은 관계를 유지하는 것이 안보에 필수적이란 것을 깨달았던 것”이라며 “한국도 북한과 평화공존을 진정으로 원하는지, 그렇다면 북한에 대한 공개 비판을 자제하는 것을 스스로 결정해야 한다”고 강조했다.이어 “북한이 한국을 침략하고, 57개의 핵무기를 가지고 있다고 하는데 이런 상황에서는 민주주의 국가라면 언론을 상대로 이웃 국가에 대해 비판을 자제하도록 설득하기가 굉장히 어려울 것”이라면서도 “핀란드는 러시아가 핵무기를 많이 가지고 있는 상황에서도 그렇게 했다”고 부연했다.다이아몬드 교수는 또 핀란드와 러시아가 공동 문제에 지속적으로 대화를 나눠 평화공존을 이뤘다면서, 남북도 공동의 문제를 중심으로 대화를 이어가야 한다고 언급했다. 그는 남북 대화 의제로 ▲기후변화 ▲수산자원 고갈 ▲수산자원의 북향 ▲농업 ▲양식업 ▲외래종 등 7가지를 거론했다.다이아몬드 교수는 “기후변화로 한반도 주변 수산자원이 북상하고 있고 남북 모두 수산업 의존도가 높은 만큼 공동 대응의 필요성이 크다”며 “농업과 양식업 분야에서도 남북이 비슷한 과제를 안고 있고, 한국이 유전자 변형과 관련해 수산식물 관련 연구를 진행했는데 이것을 북한과 공유하는 게 유용할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “이런 식의 대화를 비공개 자리에서 진행하면서 신뢰를 쌓아갈 수 있는 분야가 무엇인지 찾아야 한다”고 언급했다.﻿