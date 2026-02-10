카타르 항공, 한국 지사장에 아흐마드 하마드 샤박

이미지 확대 아흐마드 하마드 샤박 신임 카타르항공 한국지사장. 카타르 항공 제공. 닫기 이미지 확대 보기 아흐마드 하마드 샤박 신임 카타르항공 한국지사장. 카타르 항공 제공.

카타르항공 한국지사장에 아흐마드 하마드 샤박이 임명됐다. 카타르 항공은 “북아시아 지역에서 혁신과 운영 우수성을 강화하기 위한 전략적 조치”라며 “아흐마드 지사장은 서울을 거점으로 한국 내 카타르항공의 전반적인 리더십, 전략 수립 및 사업 운영을 총괄할 것”이라고 밝혔다.신임 아흐마드 지사장은 한국 정부와 항공 산업 내 다양한 기관과의 협력 관계를 강화하고, 한국 고객들에게 한층 향상된 여행 경험을 제공하는 데 주력할 계획이다.카타르 항공은 “아흐마드 지사장은 대규모 전략 수립과 다자 간의 고도화된 상업 협상 분야가 전문”이라며 “혁신의 리더십을 바탕으로 정교한 파트너십 구축과 체계적인 장기 계획을 통해 시장의 도전 과제를 성장 기회로 전환할 것”이라고 설명했다. 아흐마드 지사장은 기존의 재러드 리 일본·한국·남서태평양 지역 영업 총괄 부사장 팀에 합류할 예정이다.