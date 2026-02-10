카타르 항공, 한국 지사장에 아흐마드 하마드 샤박

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

카타르 항공, 한국 지사장에 아흐마드 하마드 샤박

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-02-10 11:06
수정 2026-02-10 11:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
아흐마드 하마드 샤박 신임 카타르항공 한국지사장. 카타르 항공 제공.
아흐마드 하마드 샤박 신임 카타르항공 한국지사장. 카타르 항공 제공.


카타르항공 한국지사장에 아흐마드 하마드 샤박이 임명됐다. 카타르 항공은 “북아시아 지역에서 혁신과 운영 우수성을 강화하기 위한 전략적 조치”라며 “아흐마드 지사장은 서울을 거점으로 한국 내 카타르항공의 전반적인 리더십, 전략 수립 및 사업 운영을 총괄할 것”이라고 밝혔다.

신임 아흐마드 지사장은 한국 정부와 항공 산업 내 다양한 기관과의 협력 관계를 강화하고, 한국 고객들에게 한층 향상된 여행 경험을 제공하는 데 주력할 계획이다.

카타르 항공은 “아흐마드 지사장은 대규모 전략 수립과 다자 간의 고도화된 상업 협상 분야가 전문”이라며 “혁신의 리더십을 바탕으로 정교한 파트너십 구축과 체계적인 장기 계획을 통해 시장의 도전 과제를 성장 기회로 전환할 것”이라고 설명했다. 아흐마드 지사장은 기존의 재러드 리 일본·한국·남서태평양 지역 영업 총괄 부사장 팀에 합류할 예정이다.

손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신임 카타르항공 한국지사장의 이름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로