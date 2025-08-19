빌 게이츠, 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연

“유퀴즈·게이츠재단 신념 상통”

CJ ENM, 이달 중 방송 예정

이미지 확대 빌 게이츠.

CJ ENM 제공 닫기 이미지 확대 보기 빌 게이츠.

CJ ENM 제공

2025-08-19 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠(70)가 한국 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한다고 CJ ENM이 18일 밝혔다. 이달 중 방송될 예정이다.MS 공동 창업자이자 세계적 부호인 게이츠는 게이츠재단을 통해 기후변화, 빈곤 퇴치 등에 힘쓰고 있는 자선사업가이기도 하다. 최근에는 2045년까지 개인 재산의 99%와 게이츠재단의 기부금을 합쳐 약 2000억 달러(약 280조원)를 사회에 환원하겠다고 밝히기도 했다.이번 방한은 한국 기업과의 협력을 통해 저소득 국가에 대한 백신 보급을 활성화하는 게 주요 목적인 것으로 알려졌다. 그의 방한은 3년 만이다.유 퀴즈 온 더 블럭은 방송인 유재석과 조세호가 진행하는 토크쇼다. 할리우드 배우 티모테 샬라메와 젠데이아, 축구 선수 제시 린가드 등 해외 명사들을 출연시키며 화제를 모은 바 있다.남승용 CJ ENM 경영리더는 “기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키고 있는 게이츠와 함께할 수 있어 영광”이라며 “모든 삶의 가치를 존중하는 유 퀴즈 온 더 블럭과 ‘모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다’는 게이츠재단의 신념이 일맥상통한다고 봤다”고 말했다.