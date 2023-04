‘캐치 미 이프 유 캔 ’이강인, 라리가 30라운드 최고의 골

▲ 70m 드리블 뒤 골을 성공시키고 세리머니하는 마요르카의 이강인. EPA 연합뉴스

한국 축구의 미래 이강인(마요르카)이 70m가까이 질주해 넣은 골이 스페인 프로축구 라리가 ‘이주의 골’로 선정됐다.라리가는 28일(한국시간) 트위터 등을 통해 “30라운드 최고의 골은 이강인의 헤타페전 득점”이라며 이강인의 골 장면을 소개했다. 라리가는 이강인이 하프라인 아래 자기 진영에서부터 상대 박스까지 질주 끝에 득점에 성공하는 영상을 올리며 ‘잡을 수 있으면 잡아봐’(Catch me if you can)이라는 문장을 달았다.이강인은 지난 24일 헤타페와의 30라운드 홈 경기에서 프로 커리어 첫 멀티골을 터뜨리며 마요르카의 3-1 역전승을 이끌었다. 특히 경기 종료 직전 70m 가까이 단독 드리블 뒤 쐐기 골을 터뜨려 홈팬들을 열광케 했다.헤타페전 맹활약으로 이강인은 라리가가 뽑은 30라운드 베스트11 오른쪽 미드필더로 이름을 올렸다. 이강인이 올 시즌 라리가 베스트11로 뽑힌 것은 3, 11라운드에 이은 세 번째다.앞서 29라운드 셀타 비고전에는 마요르카 선수로는 14년 만에 한 경기 9회 드리블 돌파 성공한 이강인은 앙투안 그리즈만(아틀레티코 마드리드), 마르코 아센시오(레알 마드리드) 등과 함께 라리가 4월의 선수 후보에 이름을 올리기도 했다.홍지민 전문기자