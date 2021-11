축구 원정 비행에 하루하고도 10시간 걸리는 프랑스 프로축구 클럽

축구 팬이라면 가장 먼 원정 거리를 자랑하는 자국 프로축구 클럽을 떠올릴 수 있을 것이다. K리그를 사랑하는 팬이라면 서울과 제주를 오가는 두 팀을 생각할 수 있겠다. 그래봐야 편도 500㎞나 되려나?그런데 편도로 1만 마일, 왕복으로 2만 마일(약 3만 2186.88㎞)을 오가는 구단이 있다. 남태평양의 프랑스 폴리네시아에 속하는 타히티 AS 비너스란 구단이다. 타히티 리그를 10차례나 우승한 자격으로 프렌치 컵 대회에 출전하려고 본토까지 하루 하고도 10시간이 걸리는 무척 길고 험난한 항공 여행에 나섰다.13일(이하 현지시간) 본토 팀이 대부분이고 여러 해외 통치령 팀들이 출전하는 대회 본선에 진출했지만 4부리그 팀 트렐리사에 0-2로 완패한 뒤 쓸쓸히 홈으로 돌아가는 여정에 다시 오른다고 영국 BBC가 전했다. 지난해 인도양 리유니언 섬의 JS 생피에로와제가 대회 32강전에 처음 나서면서 원정 거리 6000마일 새 기록을 수립했는데 이번에 AS 비너스가 1만 마일로 간단히 넘어선 것이다.사뮈엘 가르시아 비너스 감독은 원정에 앞서 “프랑스 본국에 가보게 돼 기쁘다”고 말했다.이날 이겼더라면 8강전을 홈에서 개최할 수 있었는데 완패함으로써 이제 국내 리그에 복귀해 쿠페 드 폴리네시에 타이틀 방어에 집중하게 됐다.그런데 오세아니아 축구연맹(OFC)의 보고에 따르면 AS 비너스의 1만 마일은 최근 최장거리 기록에 미치지 못한다. 누벨칼레도니(뉴칼레도니아)의 축구 클럽이 2015년에 1만 500마일 거리를 날아 원정 경기에 나선 적이 있다는 것이다.프랑스가 뿌린 식민주의 유산과 잔재가 프로축구에도 그늘을 드리운다고 생각할 수도 있겠다.임병선 평화연구소 사무국장 bsnim@seoul.co.kr