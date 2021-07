빌리 아일리시 2년 만의 정규앨범…스타로서의 희로애락 담아

▲ 30일 정규 2집 ‘해피어 댄 에버’(Happier Than Ever)를 발매한 팝스타 빌리 아일리시.

유니버설뮤직 제공

미국 싱어송라이터 빌리 아일리시가 팝스타로 성장하며 겪은 희로애락을 바탕으로 2년 만에 정규앨범을 냈다.유니버설뮤직코리아는 아일리시의 정규 2집 ‘해피어 댄 에버’(Happier Than Ever)가 발매됐다고 30일 밝혔다.2020년 ‘그래미 어워즈’에서 올해의 앨범 등을 수상한 1집 ‘웬 위 올 폴 어슬립, 웨어 두 위 고?’(WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?) 이후 약 2년 만에 발표하는 정규앨범이다. 전작과 마찬가지로 친오빠 피니즈 오코널이 프로듀싱했다.이번 앨범에는 데뷔 이후 세계적인 팝스타로 성장하면서 느낀 여러 감정을 솔직하게 담았다. 타이틀곡 중 하나인 ‘아이 디든트 체인지 마이 넘버’를 비롯해 리드 싱글로 발표한 ‘마이 퓨처’, ‘유어 파워’, ‘데어포 아이 엠’ 등 16곡을 수록했다.아일리시는 이날 신보 발매 기념으로 ‘스튜디오 기와’ 유튜브 채널을 통해 라이브 영상을 공개했다. 수록곡 ‘NDA’와 ‘빌리 보사 노바’ 무대가 담겼다. 그는 지난해 서울을 비롯한 세계 여러 도시에서 월드 투어를 계획했으나 코로나19 여파로 일정을 취소했다. 최근 다시 2022년 북미와 유럽 투어 일정을 발표하면서 팬들의 기대를 받고 있다.2001년생인 아일리시는 불안하고 음울한 정서를 솔직하게 노래해 또래 음악 팬들로부터 신드롬급 인기를 누리고 있다. 지난해 팝계 최고 권위를 자랑하는 ‘그래미 어워즈’에서 올해의 노노래·앨범·레코드와 신인상 등 본상 4개를 최연소로 휩쓸었다.김지예 기자 jiye@seoul.co.kr