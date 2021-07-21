Æ½Åå ¡®±âÀý °ÔÀÓ¡¯ ¶Ç »ç¶÷ Àâ¾Ò´Ù¡¦¹Ì 12»ì ¸ñ Á¹¸° Ã¤ ¼ûÁ®

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20ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ CBS ¹æ¼Û°ú ´º¿åÆ÷½ºÆ® µî¿¡ µû¸£¸é Áö³ 18ÀÏ ¹Ì±¹ ¿ÀÅ¬¶óÈ£¸¶ÁÖ¿¡ »ç´Â ÇÑ 12¼¼ ¼Ò³âÀÌ Æ½Åå ±âÀýÃ§¸°Áö¿¡ Âü¿©Çß´Ù°¡ ÀÚÅÃ¿¡¼ ÀÇ½ÄÀ» ÀÒÀº Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù.
¼Ò³âÀº ±¸±Þ´ë¿¡ ½Ç·Á Áï½Ã º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÁö¸¸, º´¿ø¿¡ µµÂøÇÑ Áö ¸î ½Ã°£ ¸¸¿¡ ¼ûÀ» °Åµ×´Ù.
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°æÂûÀº ¡°Áö±ÝÀº ¾î´À ¶§º¸´Ù ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇÑ ºÀ¼â µîÀ¸·Î ¾ÆÀÌµéÀÌ Áö·çÇØÇÏ°í, ±×µéÀÇ ½Ã°£À» º¸³»·Á°í ¾Ö¾´´Ù¡±¸é¼ ¡°SNS´Â ¾ÆÀÌµéÀÇ »ýÈ°¿¡¼ ¸Å¿ì ¿µÇâ·ÂÀÌ Å©±â ¶§¹®¿¡ ºÎ¸ð°¡ SNS »ç¿ëÀ» ¼¼½ÉÈ÷ »ìÆì¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °æ°íÇß´Ù.
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¹ß°ß ´ç½Ã ¼Ò³âÀÇ ¸ñ¿¡´Â ½Å¹ß ²öÀÌ ¹¿© ÀÖ¾ú´Ù. ¼Ò³âÀº ¡®ÃÊÅ· Ã§¸°Áö¡¯, ¡®ÆÐ½º¾Æ¿ô Ã§¸°Áö¡¯, ¡®½ºÆäÀÌ½º ¸ùÅ°¡¯¶ó°íµµ ºÒ¸®´Â ¡®ºí·¢¾Æ¿ô Ã§¸°Áö¡¯¸¦ ÇÏ´Ù ÀÇ½ÄÀ» ÀÒÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ºí·¢¾Æ¿ô Ã§¸°Áö´Â ½º½º·Î ¸ñÀ» Á¶¸£´Â ¸ð½ÀÀ» ÃÔ¿µÇØ ¿Ã¸®´Â ±âÀý °ÔÀÓÀÌ´Ù.
¼ûÁø Á¶½´¾Æ ÇýÀÏ¿¹¼ö½º´Â 3¿ù ÀÚÅÃ ¿å½Ç¿¡ ¾²·¯Á® ÀÖ´Â °ÍÀ» °¡Á·ÀÌ ¹ß°ßÇØ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°åÀ¸³ª ³ú»ç »óÅÂ¿¡ ºüÁ® ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡ ÇÑµ¿¾È »ç°æÀ» Çì¸ÌÁö¸¸ ³¡³» ¼ûÀ» °Åµ×´Ù.
ÇýÀÏ¿¹¼ö½ºÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â ¡°¾ÆµéÀº ÀÚ½ÅÀÌ Á×À» ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â °É ÀüÇô ¸ô¶úÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸é¼ ¡°¾Æµé »ç·Ê¸¦ ÅëÇØ ±× À§Çè¼ºÀ» ¾Ë°í ÀÚ³à¿¡°Ô °¡¸£Ä¡±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù. ÀÌ°Ç ´Ü¼øÇÑ °ÔÀÓÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ÃÑ±â ¹®Á¦¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ½É°¢ÇÏ°Ô ´Ù·ï¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
À§ÇèÇÏ°í ¹«¸ðÇÑ Çàµ¿ÀÌÁö¸¸, 10´ë »çÀÌ¿¡¼´Â ´ã·ÂÀ» °ú½ÃÇÒ ¿µ¿õÀû µµÀüÀ¸·Î ¼ÒºñµÇ°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ ÃÊ ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼´Â 10»ì ¼Ò³à°¡ ¿ª½Ã ±âÀýÃ§¸°Áö·Î ¸ñ¼ûÀ» ÀÒ¾ú´Ù.
Æ½ÅåÀº ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¡°¿ì¸®´Â À§ÇèÇÑ Çàµ¿À» ±ÇÀåÇÏ°Å³ª ¿µ¿õ½ÃÇÏ´Â °ÍÀ» Çã¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡±¸é¼ ¡°¿ì¸®´Â ±×·± À§ÇèÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ È®ÀÎÇÏ°í Á¦°ÅÇÏ´Âµ¥ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÇØ¸íÇß´Ù.
Áß±¹ ±â¾÷ ¹ÙÀÌÆ®´í½º°¡ ¿î¿µÇÏ´Â Æ½ÅåÀº 13¼¼ ÀÌ»ó¸¸ ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ 10»ì ¾ÈÆÆÀÇ ÀÌ¿ëÀÚµµ ¾Æ¹« Á¦ÇÑ ¾øÀÌ °¡ÀÔÇØ È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÅ¿Ô´Ù.
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