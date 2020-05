‘Follow The Party’ 외치는 민경욱…하태경 “국제적 망신거리”

“국회의원이 괴담 퍼뜨렸으면 사과하고 책임져야”

▲ 4ㆍ15총선 개표 조작 의혹을 주장해온 미래통합당 민경욱 의원이 강용석 변호사와 함께 21일 오후 경기도 의정부지검에 출석하며 지지자에게 손을 흔들고 있다. 2020.5.21 연합뉴스

4·15 총선 개표 조작 의혹을 연일 제기하고 있는 민경욱 미래통합당 의원에 대해 같은당 하태경 의원이 “국민에게 사과하고 당을 떠나야 한다”고 비판했다.하태경 의원은 25일 “민경욱 의원은 ‘Follow The Party’를 수리수리마수리 마법의 주문처럼 반복하는 주술정치를 하고 있다”면서 “자신의 모든 페이스북 글 말미에 ‘Follow The Party’를 남기며 신봉자들에게 암송을 강요하고 있다. 많은 분들이 괴담에 낚였다고 하는 데도 민 의원만 모르고 있다”고 지적했다.민경욱 의원은 최근 국회 기자회견을 열고 “전산 숫자의 배열을 찾아내 문자로 변환시켰더니 중국 공산당 구호인 ‘Follow The Party’가 나왔다”며 중국의 해커가 전산 조작 과정에 심어놓았다고 주장하고 있다. 민 의원은 “중국과 내통해 희대의 선거부정을 저질렀다”며 문재인 대통령의 즉각 사퇴를 주장하고 있다.하태경 의원은 “‘Follow The Party’가 나온 지 5일이 지났지만 민 의원은 합리적인 설명을 못 하고 있다. 국회의원이 괴담을 퍼뜨렸으면 국민에게 사과하고 당은 책임을 물어야 한다”면서 “민 의원은 ‘Follow The Party’를 외칠 때가 아니라 ‘Leave The Party’를 할 때다. 주술정치를 계속할 것이면 자진 탈당하시길 바란다”고 강조했다.하태경 의원은 이전 글에서도 “부정선거를 주장하는 민 의원의 궤변은 당을 분열시키고 혁신을 방해하며, 국민의 조롱거리가 되고 국제적 망신거리가 되고 있다”고 개탄했다.김유민 기자 planet@seoul.co.kr