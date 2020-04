[포토] ‘밝고가벼운 옷차림’ 김정은, 헌팅캡에 흰색재킷 ‘김일성 따라하기’

◀ 0 / 0 ▶

김정은 북한 국무위원장이 10일 보도된 박격포병 구분대 포사격 훈련 현장에 할아버지인 김일성 주석을 연상하게 하는 헌팅캡과 흰색 재킷 차림으로 등장했다. 김 위원장은 이전에도 김일성 주석을 연상케하는 복장이나 행동 등을 통해 체제 정통성을 우회적으로 부각해왔다. 사진 왼쪽은 김일성 주석의 생전 모습이며, 오른쪽은 이날 보도된 김 위원장의 훈련 지도 모습.[중앙통신 홈페이지 캡처] 2020.4.10

[국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스