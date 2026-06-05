[포토] 부암동 은행나무 치유 예술제

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세줄 요약
- 세계 환경의 날, 부암동 은행나무 치유 예술제 개최
- 환기미술관의 제초제 주입 논란과 응급조치 촉구
- 서울시 보호수 지정 및 미술관 책임 요구
세계 환경의 날인 5일 서울 환기미술관 외벽 옆에서 은행나무를 살기 위해 모인 주민들과 예술가들이 ‘부암동 은행나무 치유 예술제’를 진행하고 있다.
환기미술관은 지난 4월 22일 오전 9시쯤 환기미술관 담벼락 밖 은행나무에 드릴로 구멍을 뚫고 제초제를 주입했다.
미술관 측은 과거 ‘은행나무가 커져서 외벽이 무너질 위험이 있다’는 민원을 종로구청에 제기한 것으로 알려졌다.
단체는 “이 나무는 사유지에 있는 나무인 탓에 구청에서 개입할 근거가 없어, 나무가 제초제를 마신 후 즉시 응급조치를 할 골든타임을 아깝게 놓칠 수밖에 없었다”고 지적했다.
김기덕 서울시의원 압도적 표차로 5선 성공… “민생중심 의정활동 총력”
더불어민주당 역사상 최초로 ‘서울시의원 5선’이라는 대기록이 탄생했다. 서울시의회 제10대 후반기 부의장을 지낸 마포구 출신 김기덕 당선인(더불어민주당, 마포)은 이번 6·3 지방선거에서 3만 9966표를 획득, 60.2%라는 압도적인 지지율로 당선을 확정 지었다. 이로써 김 당선인은 당내 최초이자 시의회 최다선인 ‘5선 고지’에 오르는 영예를 안았다. 특히 김 당선인은 국민의힘 후보와의 1대 1 맞대결에서 1만 3510표라는 큰 표차를 기록하며 지역구 주민들의 절대적인 신임을 재확인했다. 1998년 서울시의원에 처음 당선된 이후 2010년 재선, 그리고 2018년부터 내리 3선, 4선, 5선에 성공한 그는 지역의 지도를 바꾼 굵직한 민생 성과로 정평이 나 있다. 과거 난지도와 상암동 일대를 월드컵공원과 서북권 중심도시로 탈바꿈시키는 데 견인차 역할을 한 김 당선인은 지하철 대장홍대선 건설을 최초로 제안해 지난해 12월 착공식을 이끌어냈고, 6년간 표류하던 상암롯데쇼핑몰 사업은 시정질문과 박원순 전 시장과의 담판 등 다각도의 노력 끝에 정상화해 2027년 초 착공을 눈앞에 두고 있다. 또한 마포 소각장 추가 건립 반대 투쟁의 선봉에 서서 주민들의 생존권과
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이들은 미술관 측에 나무 응급조치에 협조하고 비용을 부담할 것을, 서울시에는 이 나무를 보호수로 지정할 것을 촉구했다.
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