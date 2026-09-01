네팔 신속대응팀 “헬기·드론 수색에도…실종자 9명 아직 못 찾아”

네팔 군과 육상수색 진행…“유의미한 성과 아직”

이미지 확대 지난 29일 네팔 카트만두 국내선 공항 헬기 이착륙장에서 정부합동 신속대응팀이 수색을 위해 헬기에 탑승하고 있다. 2026.8.30. 신속대응팀 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 29일 네팔 카트만두 국내선 공항 헬기 이착륙장에서 정부합동 신속대응팀이 수색을 위해 헬기에 탑승하고 있다. 2026.8.30. 신속대응팀 제공

이미지 확대 정부합동 신속대응팀이 탄 차량들이 31일 네팔 대홍수 수력발전소 사고현장으로 향하기 위해 누와코트 사람탈리 지역을 지나고 있다. 2026.08.31. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정부합동 신속대응팀이 탄 차량들이 31일 네팔 대홍수 수력발전소 사고현장으로 향하기 위해 누와코트 사람탈리 지역을 지나고 있다. 2026.08.31. 뉴시스

이미지 확대 네팔 라수와에 위치한 칠리메 수력발전소 터널 입구에서 29일(현지시간) 구조대원이 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.8.29. 로이터=뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 네팔 라수와에 위치한 칠리메 수력발전소 터널 입구에서 29일(현지시간) 구조대원이 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.8.29. 로이터=뉴스1

이미지 확대 31일 오후(현지시간) 네팔 누와코트와 라수와 지역이 만나는 베트라와티 마을이 홍수와 산사태로 쑥대밭으로 변해있다. 2026.8.31. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 31일 오후(현지시간) 네팔 누와코트와 라수와 지역이 만나는 베트라와티 마을이 홍수와 산사태로 쑥대밭으로 변해있다. 2026.8.31. 뉴스1

세줄 요약 네팔 대홍수 발생 엿새째인 지난달 31일 정부 합동 신속대응팀이 헬기와 드론, 육로 수색을 병행했지만 한국인 실종자 9명의 단서는 찾지 못했다. 새로 부임한 박재경 대사는 수색·구조에 총력을 다하겠다고 밝혔다. 헬기·드론·육로 동원한 실종자 수색

한국인 9명 흔적 못 찾아 성과 부진

박재경 대사, 수색·구조 총력 의지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네팔에 파견된 정부 합동 신속대응팀이 대홍수 발생 엿새째인 지난달 31일(현지시간) 헬기와 드론을 투입해 수색을 벌였지만 한국인 실종자 9명의 흔적을 찾지 못했다.신속대응팀 관계자는 이날 “팀원 일부가 육로로 도착해 하루 만에 둔체까지 이동했고, 헬기 수색도 진행했다”면서도 “안타깝게도 유의미한 성과는 내지 못했다”고 밝혔다.이날 두산에너빌리티는 확보한 헬기 2대 중 1대를 오전 11시 3분쯤 이륙시켜 상공 수색을 했다. 이어 오후 2시 8분쯤 신속대응팀이 확보한 헬기 1대가 수색을 위해 이륙했다.신속대응팀은 헬기 수색이 네팔 군 당국의 운행 허가 승인 여부 및 날씨 등에 영향을 받아 유동적인 만큼 육로 수색 작전도 병행했다.육로 수색팀 9명은 이날 오전 7시 20분쯤 카트만두에 있는 주네팔 한국대사관에서 3대의 차로 나눠 타 출발했다. 이들은 누와코트 지역에 있는 차우가다, 바훈베시, 라치양 등을 지나 람체까지 향했다. 이후 람체에서 약 10㎞를 더 차로 달려 출발 약 11시간 만인 오후 6시 10분쯤 둔체에 도착했다.둔체는 사고 발생 지점인 바그마티주 라수와에서 약 30㎞ 정도 떨어져 있다.이들은 둔체에 도착해 짐을 풀고 소지한 드론 1대를 수색에 활용했다.이날 육로 수색팀의 수색 활동에는 네팔 군 당국이 협조 의사를 밝혀 함께한 것으로 파악됐다.육로 수색팀은 네팔 군 당국과 소통하면서 실종된 한국인 9명 수색을 이어갈 계획이다.이날 박재경 신임 주네팔 대사는 카트만두에 도착해 실종 국민 수색·구조에 총력을 기울이겠다는 뜻을 밝혔다.박 대사는 이날 현지 브리핑을 통해 “엄중한 상황인 만큼 비상한 각오로 우리 국민의 구조와 수색에 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.박 대사는 도착 직후 곧바로 업무에 착수해 우리 국민 실종자 수색·구조 상황을 점검하고, 네팔 당국과의 협조를 비롯한 현지 대응을 총괄할 것으로 예상된다.특히 대사관과 정부 합동 신속대응팀, 네팔 정부·군·경 당국 사이의 협조 체계를 강화하는 데 주력할 것으로 보인다.한편 네팔에서는 지난 26일 중북부 라수와 지역을 덮친 대형 홍수로 수력발전소 건설 현장에서 근무하던 우리 국민 9명이 실종된 상태다.