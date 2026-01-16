닫기 이미지 확대 보기

미국-덴마크 ‘그린란드 동상이몽’… 1시간 만에 고위급 협상 종료

도널드 트럼프 미국 대통령이 병합 야욕을 드러낸 덴마크 자치령 그린란드 문제를 논의하기 위해 미국을 찾은 비비안 모츠펠트(왼쪽 첫 번째) 그린란드 외무장관과 라르스 뢰케 라스무센(두 번째) 덴마크 외무장관이 14일(현지시간) 워싱턴DC 국회의사당에서 연방 상원의 ‘북극 코커스’ 소속 의원들과 만나 대화하고 있다. 두 장관은 의원들을 만나기 전 백악관에서 JD 밴스 미 부통령, 마코 루비오 국무장관과 1시간 동안 고위급 협상을 진행했으나 접점을 찾지 못했다. 라스무센 장관은 회담 후 기자들에게 그린란드를 둘러싼 “근본적인 이견이 있다”고 밝혔다. 다만 미국과 덴마크·그린란드 양측은 이견을 해소하기 위해 실무 그룹을 구성하기로 했다.

워싱턴DC AP 연합뉴스