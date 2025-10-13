[사설] 캄보디아 참극, 재외국민 안전망 원점에서 다시 짜야

이미지 확대 캄보디아 국기 닫기 이미지 확대 보기 캄보디아 국기

외교부가 박찬대 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 캄보디아에서 취업 사기 이후 감금당했다는 신고가 올 8월까지 330건에 이른다. 2021년 4건, 2022년 1건에서 2023년 17건으로 늘더니 지난해 220건으로 폭증했다. 올해는 지난해 수준을 이미 웃돈다. 지난 8월 범죄조직의 고문에 심장마비로 숨진 대학생 A씨는 시신조차 돌아오지 못하고 있다. 캄보디아 경찰은 살해 혐의로 중국인 3명을 지난 10일 구속 기소했다.중국, 태국, 베트남 등과 연계된 범죄조직이 활개치면서 캄보디아가 국제 사기범죄의 신흥 중심지가 되고 있다. 범죄조직이 피해자들의 여권과 휴대전화를 뺏은 뒤 감금하고 고문을 일삼는다는 탈출 피해자들의 증언도 이어진다. 이른바 ‘범죄단지’로 불리는 사기 콜센터에서 붙잡힌 한국인들이 현지 경찰과 이민당국의 부패로 다른 범죄조직에 팔려 가는 어처구니없는 일도 지난 5월 벌어졌다.캄보디아에는 우리 교민 1만여명이 거주하고 있으며 매년 15만명의 한국인 관광객이 이곳을 찾는다. 국민 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 의무다. 이재명 대통령은 그제 외교부에 총력 대응을 지시했다. 소 잃고 외양간 고치는 격이지만 이참에 재외국민 안전망을 제대로 갖춰야 한다.주캄보디아대사관에 파견된 경찰은 3명이다. 그나마 지난해 10월과 지난달 1명씩 추가됐다. 재외국민 보호를 위한 예산·인력을 상황에 맞춰 신속 조정할 수 있도록 영사조력법을 손봐야겠다. 캄보디아 내 코리안데스크도 설치해야 한다. 필리핀 정부는 한국인 상대 강력범죄가 늘자 2012년 경찰청에 코리안데스크를 설치했다. 정보 공유, 합동 수사는 물론 한국인 범죄자 송환 등에서 매우 효율적이다. 불법인 줄 알면서 속아서 캄보디아로 가는 경우도 막아 내야 한다. 취업 알선 플랫폼 등을 추적해 사기 모집 의심 계정과 모집 공고를 미리 차단할 필요가 있다. 보이스피싱이 중국에서 확산되는 만큼 관련국들과의 공조도 강화해야 할 것이다.