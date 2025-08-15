[사설] 방미 전 李·이시바 회담, 한일 협력 새 물꼬 트길

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 6월 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 캐내내스키스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 지난 6월 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 캐내내스키스 연합뉴스

2025-08-15 35면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 오는 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 한미 정상회담에 앞서 23~24일 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담을 한다. 우리 대통령이 취임 후 양자 정상회담을 위한 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이다. 이 대통령과 이시바 총리는 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 기간에 첫 한일 정상회담을 가진 뒤 두 달 만에 다시 만난다.대통령실은 그제 “양국 정상 간 개인적 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지길 기대한다”며 “한일, 한미일 공조 강화 방안은 물론 역내 평화와 안정, 지역·글로벌 이슈에 대해서도 의견을 나누게 될 것”이라고 했다. 기존의 한일 외교 관례와 비교해 파격적인 이번 일정의 함의는 크다. 갈등과 대립을 넘어 실질적이고 미래지향적인 한일 협력 관계를 구축하고자 하는 이재명 정부의 실용외교 의지가 반영된 행보로 평가할 만하다.급변하는 안보·통상 환경 속에서 한일 양국의 우호적 협력 관계는 그 어느 때보다 중요해졌다. 북한 비핵화, 경제 협력, 지역 및 글로벌 현안 대응 등 다양한 분야에서 양국이 힘을 모아야 할 과제가 적지 않다. 특히 한미 정상회담에 앞서 한일 정상이 신뢰 구축의 모습을 보이는 것은 한미 동맹을 기반으로 한미일 3국 협력을 강화하는 데에도 긍정적으로 작용할 것이다.무엇보다 올해는 광복 80주년이자 한일 수교 60주년을 맞는 해로 의미가 각별하다. 역대 정부에서 한일 관계는 과거사, 영토 문제 등을 둘러싸고 갈등과 협력이 반복돼 왔다. 이재명 정부는 정치적으로 민감한 사안에는 언급을 자제하고 있다. 조현 외교부 장관은 어제 브리핑에서 과거사 문제에 대해 “멀티 트랙으로 가야 하지 않을까 싶다”고 했다. 과거사 문제나 후쿠시마 수산물 수입 금지 철폐 등 현안은 원칙적으로 대응하되 이번 정상회담에서는 실질적인 협력과 교류에 방점을 두는 다각적 접근과 전략이 필요하다.