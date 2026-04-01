[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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1일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.68%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 17만 8500원으로 전 거래일 대비 6.76% 상승하며 강세를 보이고 있다. 거래량은 243만 3238주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 7.56%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 삼천당제약(000250)은 -3.74% 하락하며 부진한 출발을 보인다. 검색 비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 5.16% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 검색 비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 5.34% 상승하며 상승세를 보인다.6위 펄어비스(263750)는 등락률 -3.19%로 하락세를 보이고 있다. 7위 에코프로(086520)는 5.09%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 삼성SDI(006400)는 2.82% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 9위 한화솔루션(009830)은 -0.13%의 등락률로 주가가 소폭 하락하고 있다. 10위 한미반도체(042700)는 4.58%의 상승률로 주가가 오르고 있다.이 밖에도 한화오션(042660) ▲3.91%, 애경케미칼(161000) ▲9.97%, 미래에셋증권(006800) ▲4.87%, 삼성중공업(010140) ▲4.91%, 알테오젠(196170) ▲3.51%, NAVER(035420) ▲2.48%, SK이터닉스(475150) ▲2.21%, SK오션플랜트(100090) ▲11.36%, 흥아해운(003280) ▼7.54%, 한화시스템(272210) ▲3.86% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]