로로멜로, 싱가포르 7-Eleven 공식 진출…K-디저트 글로벌 공략 본격화

세줄 요약 로로멜로가 7월 21일 싱가포르 전역 7-Eleven에서 공식 판매를 시작했다. 아이스 브륄레와 두쫀쿠 등 5종 냉동 디저트를 한 번에 출시하며 현지 시장 공략에 나섰고, 전용 냉동고 입점도 추진했다. 싱가포르 7-Eleven 공식 판매 개시

냉동 디저트 5종 동시 출시

동남아 확장 및 전용 냉동고 협의

이미지 확대 로로멜로 싱가포르 7-Eleven 출시 제품 5종 [출처 : 로로멜로] 닫기 이미지 확대 보기 로로멜로 싱가포르 7-Eleven 출시 제품 5종 [출처 : 로로멜로]

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로로에프엔비의 프리미엄 디저트 브랜드 로로멜로(ROROMALLO)가 7월 21일 싱가포르 전역 세븐일레븐(7-Eleven)을 통해 공식 판매를 시작하며 동남아 시장 공략에 나선다고 밝혔다.이번 진출은 단일 제품 중심의 일반적인 해외 진출 방식과 달리 총 5종의 냉동 디저트 라인업을 동시에 선보인 점이 특징이다. 출시 제품은 ▲아이스 브륄레 바닐라 ▲아이스 브륄레 카라멜 ▲아이스 생초콜릿(두바이 스타일) ▲미니 두쫀쿠 ▲로로멜로 두쫀쿠 등 5종으로 구성됐다.로로멜로는 다양한 제품군을 동시에 공급함으로써 브랜드 인지도를 높이고 현지 소비자들에게 폭넓은 선택지를 제공해 싱가포르 냉동 디저트 시장에서 빠르게 입지를 확보한다는 전략이다.특히 이번 수출은 국내 냉동 디저트 단일 출고 기준 40피트(ft) 컨테이너 2대 분량의 대규모 물량을 기록했다. K-디저트에 대한 글로벌 관심이 높아지는 가운데, 단일 브랜드가 다양한 냉동 디저트를 대규모로 해외 시장에 공급한 대표적인 사례라는 점에서 의미가 크다.로로멜로는 이번 싱가포르 진출을 동남아 시장 확대의 교두보로 삼아 글로벌 사업을 더욱 확대할 계획이다. 향후 싱가포르를 시작으로 말레이시아, 태국, 베트남 등 동남아 주요 국가로 제품 라인업과 유통망을 순차적으로 확대하며 K-디저트 시장 공략을 가속화할 예정이다.또한 현재 현지 유통사인 7-Eleven과 브랜드 전용 냉동고 운영에 대한 협의를 진행 중이다. 전용 냉동고가 운영될 경우 브랜드 노출 효과는 물론 소비자 접근성이 더욱 강화되어 로로멜로의 현지 경쟁력을 한층 높일 것으로 기대된다.로로에프엔비 관계자는 “이번 싱가포르 진출은 단순한 해외 수출이 아니라 로로멜로 브랜드 경쟁력과 제품력을 글로벌 시장에서 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 차별화된 K-디저트를 기반으로 동남아를 비롯한 글로벌 시장에서 지속적으로 브랜드 영향력을 확대해 나가겠다”고 말했다.