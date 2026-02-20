장애인기업 차별철폐연대, 장애인기업과 함께 나눔으로 지역사회 연대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

장애인기업 차별철폐연대, 장애인기업과 함께 나눔으로 지역사회 연대

입력 2026-02-20 10:29
수정 2026-02-20 10:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


장애인기업 차별철폐연대 등 장애인기업단체들은 지난 10일 오후 4시 30분 광주광역시 교육청 2층 상황실에서 사회 취약계층을 위한 마스크 5만장을 기부하고 장애인 정책의 구조적 전환을 요구했다.

이번 행사는 장애인기업 차별철폐연대를 비롯해 한국장애경제인협회, 광주광역시 장애인권익협회가 공동 주관해 지역 사회 연대의 의미를 더했다.

조영환 장애인기업 차별철폐연대 위원장은 “장애인기업이 지역 경제의 중요한 주체로 성장할 수 있도록 제도적 뒷받침이 필요하다”고 밝혔다. 이어 “장애인기업이 성장하면 지역사회 전체가 혜택을 받는다”며 “공공기관과 시민단체의 협력이 중요하다”고 강조했다.

한국장애경제인협회 측은 “광주광역시 교육청과 협력해 장애인기업의 공공 판로 확대에 힘쓰겠다”고 전했다.

광주광역시 장애인권익협회는 노인과 장애인 일자리 창출을 위한 지역 협력을 강조했다.



광주광역시 교육청 측은 “학생 건강 보호와 더불어 장애인 졸업생 취업 지원을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장애인기업단체들이 광주광역시 교육청에 요구한 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로