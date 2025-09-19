도자기 제조 혁신 스타트업 ‘모호’ 15억 원 규모 Pre-A 투자 유치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

도자기 제조 혁신 스타트업 ‘모호’ 15억 원 규모 Pre-A 투자 유치

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-19 12:20
수정 2025-09-19 12:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
모호 연구개발전담부서 전경, (모호 제공)
모호 연구개발전담부서 전경, (모호 제공)


도자기 제조 공정에 AI와 디지털 트윈 기술을 접목해 혁신을 이끌고 있는 스타트업 (주)모호(대표이사 이호준)가 비에이파트너스로부터 15억 원 규모의 Pre-A 라운드 투자를 유치했다고 밝혔다.

2023년 9월 설립된 모호는 전통적인 도자기 제조업에 디지털 전환(DX)을 선도하는 기업이다. 자체 PB(Private Brand) 브랜드 ‘리이제(LEEJAE)’를 통해 얻은 데이터를 기반으로 도자기 제조 공정의 효율성을 극대화하고 있으며, 이를 통해 확보한 경쟁력으로 글로벌 시장 진출을 준비하고 있다.

이번 투자는 지난 4월 킹슬리벤처스로부터 받은 2억 원의 시드 투자에 이은 것으로, 모호는 이번 투자금을 바탕으로 본격적인 성장에 박차를 가할 계획이다.

모호 이호준 대표는 “이번 투자를 통해 도자기 제조의 디지털 전환을 선도하는 기술 기업으로 성장해 나가겠다”며 “축적된 몰드 및 제품 설계 데이터를 기반으로 글로벌 브랜드 및 기술 기업으로 도약할 것”이라고 포부를 밝혔다.

비에이파트너스 김지영 심사역은 “모호는 전통 제조업과 AI 기술을 성공적으로 결합하여 독창적인 데이터와 경쟁력을 확보하고 있다”며, “향후 글로벌 리빙·라이프스타일 시장에서 빠르게 성장할 것으로 기대된다”고 투자 배경을 설명했다.



모호는 이번 투자금을 도자기 제조 공정의 AI 기술 고도화, PB 브랜드의 글로벌 시장 진출, 그리고 유니버설 스튜디오 등 글로벌 IP 라이선스 사업 확장에 활용할 예정이다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로