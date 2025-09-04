[서울데이터랩]SK오션플랜트 13.18% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]SK오션플랜트 13.18% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-04 16:21
수정 2025-09-04 16:21
4일 오후 15시 35분 SK오션플랜트(100090)가 등락률 +13.18%로 상승률 1위로 마감했다. SK오션플랜트는 장 중 5,574,829주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,650원 오른 22,750원에 마감했다.

한편 SK오션플랜트의 PER은 60.19로 다소 높게 평가되며, ROE는 2.34%로 수익성은 낮지만 안정적인 사업 운영을 시사할 수 있다.

이어 상승률 2위 GS피앤엘(499790)은 주가가 12.40% 급등하며 종가 56,200원에 상승 마감했다. 상승률 3위 디아이(003160)는 주가가 13,700원으로 8.56% 상승하며 강세를 보였다. 상승률 4위 코아스(071950)는 6.99% 상승하며 8,880원에 마감했다. 상승률 5위 동원산업(006040)은 6.76%의 상승세를 타고 종가 45,000원에 마감했다.

6위 와이투솔루션(011690)은 종가 3,500원으로 6.71% 상승 마감했다. 7위 화인베스틸(133820)은 종가 2,100원으로 6.49% 상승 마감했다. 8위 현대백화점(069960)은 종가 74,300원으로 6.45% 상승 마감했다. 9위 성안머티리얼스(011300)는 종가 459원으로 6.00% 상승 마감했다. 10위 SK케미칼(285130)은 종가 61,400원으로 5.50% 상승 마감했다.



이밖에도 SK이노베이션(096770) ▲4.93%, 영풍제지(006740) ▲4.62%, 솔루스첨단소재1우(33637K) ▲4.54%, 호텔신라(008770) ▲4.47%, 신세계(004170) ▲4.44%, 에스엠벡셀(010580) ▲4.42%, 미원상사(002840) ▲4.40%, 더존비즈온(012510) ▲4.38%, 삼영(003720) ▲4.37%, 이마트(139480) ▲4.32% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “SK오션플랜트의 경우 최근 해양 플랜트 관련 산업의 성장 가능성이 주목받으면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
