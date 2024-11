맥캘란, 이준호와 함께 한 일본 도쿄행사에 이어 서울에도 팝업스토어 오픈

이미지 확대 (사진=디앤피스피리츠 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=디앤피스피리츠 제공)

프리미엄 싱글몰트 위스키 맥캘란이 올해 200주년을 맞이하여 전세계에서 다양한 소식과 활동들을 펼치고 있는 가운데, 도쿄에서 열리는 팝업행사를 축하하기 위해 가수 겸 배우 이준호가 11월 7일 하라주쿠 행사장을 방문하여 맥캘란 200주년을 기념하는 순간을 가졌다.성황리에 진행되고 있는 도쿄 행사에 이어, 서울에서도 11월 30일부터 맥캘란의 200주년을 기념하는 소비자 이벤트 ‘The Heart Of The Spirit Seoul Experience’가 오픈될 예정이다.한국 관계자는 “맥캘란은 장인 정신에 대한 끊임없는 추구, 변함없는 창의성, 그리고 지속적인 혁신 정신을 담은 위스키 브랜드로, 이번 행사는 ‘The Heart Of The Spirit’ 이라는 컨셉으로 과거에 맥캘란을 일구었던 선구자들, 그들의 기여와 꿈, 그리고 오늘날 맥캘란을 만든 모든 사람과 이야기를 소비자들에게 전달할 것”이라고 밝혔다.맥캘란의 과거, 현재 그리고 미래를 아우르는 새로운 여정과 도약에 대한 이번 이벤트는 네이버 예약 페이지에서 구매할 수 있다.