장민수 경기도의원 “폭염 대응 특교세 적기 집행 필수… 사전 수요조사로 선제적 대응체계 구축해야”

폭염 뒤 집행되는 ‘사후약방문’ 행정 탈피… 매년 반복 교부되는 만큼 사전 시·군 수요조사로 골든타임 확보해야

이미지 확대 ▲ 2026년도 제2회 추가경정예산안 심사에서 질의중인 장민수 의원(사진=경기도의회) 닫기 이미지 확대 보기 ▲ 2026년도 제2회 추가경정예산안 심사에서 질의중인 장민수 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 장민수 경기도의원은 추경 심사에서 폭염 대응 재난안전 특별교부세가 현장에 적기 집행돼야 한다고 강조했다. 무더위가 끝난 뒤 시설과 물품이 투입되는 뒷북 행정은 반복돼서는 안 된다고 지적했다. 연초부터 31개 시·군 취약지역을 사전 조사해 우선순위를 미리 세워야 한다고 주문했다. 폭염 특교세 적기 집행 촉구

연초 사전 수요조사 체계 주문

뒷북 행정 반복 방지 강조

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경기도의회 안전행정위원회 장민수 의원(더불어민주당, 안양5)은 2026년도 제2회 추가경정예산안 심사에서 폭염 대응을 위한 재난안전 특별교부세의 신속한 집행을 촉구하고 매년 교부되는 특교세의 선제적 대응 체계 구축을 주문했다.이날 장 의원은 안전관리실의 추경 예산안 보고를 받은 후, 기후위기로 폭염의 강도와 기간이 갈수록 심각해지는 상황이라며, 폭염 대응 특별교부세가 현장에 적시 집행되지 않는다면 도민이 체감하는 안전망에 커다란 공백이 발생할 수밖에 없다고 강하게 질타했다.또한 “폭염 대책 사업은 무더위가 최고조에 달하는 시기에 즉각 현장에 투입되어야 실효성이 있다”며 “예산 교부와 집행 절차가 지연되어 폭염이 지나간 뒤에 시설물이 설치되거나 물품이 지급되는 식의 ‘뒷북 행정’이 되풀이되어서는 안 된다”고 강조했다.이어 장 의원은 제도적 개선 방안을 제시하며, “폭염 대응 특별교부세는 기후변화에 따라 매년 정례적으로 교부될 것이 충분히 예측 가능한 예산”이라며 “특교세가 내려온 뒤에야 교부 계획을 세우는 것이 아니라, 도 차원에서 연초부터 31개 시·군의 폭염 취약지역과 시설물 수요를 사전에 철저히 전수조사해 두어야 한다”고 당부했다.아울러 “사전 수요조사를 바탕으로 사업 우선순위와 맞춤형 지원 방안을 미리 수립해 두면, 예산이 교부되는 즉시 시·군 현장에 예산을 집행하여 폭염 피해를 최소화할 수 있다”며 도 집행부의 적극적이고 선제적인 재난 행정을 강력히 주문했다.이에 경기도 안전관리실장은 폭염 취약계층의 안전을 빈틈없이 지키고 관련 시설을 신속하게 확충할 수 있도록 예산 집행에 총력을 기울이겠다며, 시·군과의 긴밀한 사전 수요조사를 바탕으로 한 발 앞선 폭염 대응 체계를 구축해 나가겠다고 밝혔다.