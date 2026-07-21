야말·올리세 ‘황금세대’가 떴다… 호날두·모드리치 ‘라스트 댄스’

북중미월드컵서 뜬 별과 진 별

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세줄 요약 2026 북중미월드컵은 호날두·메시·모드리치의 라스트 댄스와 야말·올리세의 부상을 동시에 보여줬다. 메시는 결승전 뒤 눈물을 보였고, 호날두와 모드리치는 아쉬운 성적으로 퇴장했다. 반면 야말은 포르투갈과 아르헨티나를 연파했고, 올리세는 도움 기록을 새로 썼다. 호날두·메시·모드리치, 월드컵 라스트 댄스

야말·올리세, 차세대 황금세대 부상

올리세, 7도움으로 펠레 기록 경신

2026-07-21 B7면

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월드컵은 늘 한 시대를 풍미했던 슈퍼스타들의 퇴장과 차세대 스타들의 등장이 엇갈리는 무대였다.20일(한국시간) 막을 내린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서는 레전드와 신예 스타들의 대비가 더 극명했다. 20년이 넘도록 세계 축구계를 호령했던 크리스티아누 호날두(③·41·포르투갈)와 리오넬 메시(39·아르헨티나), 루카 모드리치(④·41·크로아티아)의 시대가 저물었다. 라민 야말(①·19·스페인), 마이클 올리세(②·25·프랑스) 등이 ‘황금세대’의 바통을 넘겨받았다.스페인과의 결승전에서 연장전까지 이렇다 할 모습을 보여주지 못한 채 허탈한 표정으로 그라운드에 주저앉은 메시의 모습은 이번 대회의 상징적인 장면이 됐다. 시상식 때는 눈물을 흘리며 아쉬움을 드러냈다. 메시는 이번 대회 8골 4도움을 포함해 월드컵 통산 21골 12도움의 성적을 남겼다.호날두의 라스트 댄스는 명성에 비해 초라하게 막을 내렸다. 5경기에서 3골을 터뜨리며 기세를 올렸지만 16강전에서 스페인에 0-1로 무릎을 꿇고 말았다. 결국 첫 출전했던 2006년 독일 대회의 4위가 그의 월드컵 최고 성적으로 남게 됐다. 2018년 러시아 대회 골든볼의 주인공 모드리치는 레알 마드리드 시절 전성기를 함께 보낸 호날두와의 32강 맞대결이 월드컵 고별전이 됐다.야말은 호날두의 포르투갈을 16강전에서, 메시의 아르헨티나를 결승전에서 꺾으며 차세대 선두 주자로 확실하게 자리매김했다. 올리세는 잉글랜드와의 3-4위전에서 2개의 도움을 추가하며 이번 대회에서 7개의 어시스트를 기록했다. 이로써 올리세는 1970년 멕시코 대회에서 ‘축구황제’ 펠레가 세운 6도움 기록을 56년 만에 뛰어넘은 주인공이 됐다.