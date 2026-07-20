14년간 세대교체로 38경기 무패 신화 … 최강 ‘무적함대’ 됐다

스페인, 통산 두 번째 월드컵 우승

이미지 확대 토레스 ‘결정적 한방’ 스페인 공격수 페란 토레스(왼쪽)가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전에서 연장 후반 1분 결승골을 넣고 동료들과 함께 환호하고 있다. 스페인은 이 골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 우승을 차지했다.

이스트 러더퍼드 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 토레스 ‘결정적 한방’ 스페인 공격수 페란 토레스(왼쪽)가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전에서 연장 후반 1분 결승골을 넣고 동료들과 함께 환호하고 있다. 스페인은 이 골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 우승을 차지했다.

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이미지 확대 스페인 16년 만에 월드컵 우승 스페인 축구대표팀 선수들이 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 시상식에서 우승 트로피를 들어 올리며 환호하고 있다. 스페인은 이날 결승전에서 연장 접전 끝에 아르헨티나를 1-0으로 꺾으며 통산 두 번째이자 16년 만의 월드컵 우승을 차지하며 무적함대의 새로운 황금기를 활짝 열었다.

이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페인 16년 만에 월드컵 우승 스페인 축구대표팀 선수들이 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 시상식에서 우승 트로피를 들어 올리며 환호하고 있다. 스페인은 이날 결승전에서 연장 접전 끝에 아르헨티나를 1-0으로 꺾으며 통산 두 번째이자 16년 만의 월드컵 우승을 차지하며 무적함대의 새로운 황금기를 활짝 열었다.

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세줄 요약 스페인이 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 16년 만에 월드컵 우승을 차지했다. 유로 2012 이후 14년간 유소년 육성과 지도자 양성을 이어온 시스템이 결실을 맺었고, 데라푸엔테 감독 체제의 세대교체가 무패 행진과 최소 실점 우승으로 이어졌다. 스페인, 아르헨티나 꺾고 16년 만의 월드컵 우승

유소년 육성·지도자 양성의 14년 시스템 결실

데라푸엔테 체제, 세대교체와 무패 행진 완성

2026-07-21 B6면

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한때 침몰했던 무적함대가 다시 닻을 올리며 세계 최강으로 돌아왔다. 몰락의 시간을 이겨낸 스페인이 유럽에 이어 세계 무대까지 평정하며 새로운 황금시대를 열었다.스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전에서 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 통산 두 번째 월드컵 우승을 차지했다. 전후반 득점 없이 다소 심심한 경기가 전개됐지만 연장 후반 터진 페란 토레스의 극적인 결승골로 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 왕좌를 되찾았다.이번 대회 스페인이 보여준 특유의 질식수비가 리오넬 메시마저 봉쇄하고 거둔 완벽한 승리였다. 스페인이 슈팅 20개, 유효슈팅 12개를 때린 반면 아르헨티나는 슈팅 2개, 유효슈팅은 0개에 그쳤다. 스페인은 이번 대회 단 1점만 내주며 역대 최소 실점 우승 기록도 새로 썼다.스페인의 이번 우승은 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2012 우승 이후 14년 동안 꾸준히 시스템을 다지며 맺은 결실로 평가된다. 유로 2008, 2010 남아공월드컵, 유로 2012를 연달아 제패한 스페인은 2014 브라질월드컵 조별리그 탈락, 2018 러시아월드컵 16강 탈락, 2022 카타르월드컵 16강 탈락이라는 성적표를 받고 세계 정상에서 멀어졌다. 그러나 성인 대표팀이 흔들리는 동안에도 유소년 육성과 지도자 양성 시스템은 멈추지 않았다. 오히려 연령별 대표팀을 중심으로 차세대 선수들을 꾸준히 발굴하고 성장시키며 재도약을 준비했다.이를 상징하는 인물이 바로 루이스 데라푸엔테 감독이다. 평범한 지도자였던 그는 2013년부터 스페인 연령별 대표팀을 맡아 19세 이하 대표팀과 21세 이하 대표팀의 유럽선수권 우승, 2020 도쿄올림픽 준우승 등의 성과를 일궜다. 이를 바탕으로 2022년 12월에는 성인대표팀 감독으로 취임했다.스페인은 데라푸엔테 감독 체제에서 성장한 토레스, 페드리, 다니 올모, 미켈 오야르사발 등을 중심으로 세대교체를 이뤘다. 누구보다 선수들을 잘 아는 데라푸엔테 감독은 38경기 무패 신화를 쓰며 유로 2024에 이어 월드컵 우승까지 거머쥐었다. 화려한 경력을 앞세운 스타 감독은 아니었지만 연령별 대표팀을 거치며 스페인 축구의 철학을 가장 깊이 이해한 ‘시스템의 지도자’가 이룬 성과다.스페인 축구의 전설 페르난도 이에로는 “그는 대표팀 환경이 어떻게 돌아가는지 이해한다”면서 “선수들과 그들의 장점을 잘 알고 있으며 스페인 축구의 인재층에 대해서도 탁월한 이해력을 갖고 있다”고 말했다. 스페인 일간지 엘 파이스는 “10여 년에 걸친 끊임없는 진화가 유로 2024 우승과 두 번째 월드컵 우승을 이끌어냈다”고 평가했다.데라푸엔테 감독은 우승 직후 인터뷰에서 “같은 축구 철학 속에서 성장한 이 세대가 정말 자랑스럽다”면서 “이들은 그 철학을 끝까지 지켰고 한 단계 더 발전시켰으며 팀이자 가족으로서 모두에게 본보기가 됐다. 모두가 탁월한 재능을 지닌 세계 최고 수준의 선수들”이라고 치켜세웠다.