주먹질·몸싸움… 경기도 매너도 진 아르헨티나

‘메시 호위무사’ 파레데스 등 추태

경기 끝난 상황인데도 레드카드

아르헨 결승전 2명 퇴장 두 번째

이미지 확대 우승 트로피 바라보는 메시 아르헨티나 축구대표팀 주장 리오넬 메시가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전에서 스페인에 0-1로 패한 뒤 준우승 메달을 목에 걸고 우승 트로피를 물끄러미 바라보고 있다.

이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피 바라보는 메시 아르헨티나 축구대표팀 주장 리오넬 메시가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전에서 스페인에 0-1로 패한 뒤 준우승 메달을 목에 걸고 우승 트로피를 물끄러미 바라보고 있다.

이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스

세줄 요약 아르헨티나가 월드컵 결승에서 스페인에 0-1로 패해 준우승에 그쳤다. 경기 종료 직후 파레데스가 스페인 선수들에게 달려들어 주먹을 휘두르고 목을 잡는 등 몸싸움을 벌여 퇴장당했고, 엔소 페르난데스도 거친 태클로 레드카드를 받았다. 결승 패배 뒤 파레데스 주먹질과 몸싸움 발생

엔소 페르난데스 포함 결승전 2명 퇴장 불명예

로메로, 메달 수여식서 트럼프 악수 거부 논란

2026-07-21 B6면

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아르헨티나가 월드컵 결승 무대에서 스페인에 축구와 매너까지 모두 졌다.아르헨티나는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전에서 연장 접전 끝에 스페인에 0-1로 패해 준우승에 그쳤다.스페인이 일방적으로 몰아쳤던 이날 경기는 연장 120분 종료 휘슬이 울린 직후 과격해졌다. 이번 대회 조별리그부터 결승전까지 주장 리오넬 메시의 ‘호위무사’ 중 한 명으로 주목받은 미드필더 레안드로 파레데스가 스페인 선수들에게 달려들며 주먹을 휘두르는 등 추태를 부리면서다.월드컵 우승 트로피를 눈앞에서 놓친 파레데스는 이성마저 잃고 스페인의 에릭 가르시아를 뒤에서 넘어뜨린 뒤 목을 움켜잡았다. 이어 이를 말리러 달려온 가비도 그라운드에 내팽개쳤고, 그의 조끼를 붙잡은 채 여러 차례 얼굴을 밀었다. 순식간에 양 팀 선수들이 뒤엉켜 몸싸움이 벌어지면서 그라운드는 아수라장이 됐다.이에 주심은 경기가 끝난 상황임에도 파레데스에게 레드카드를 꺼내 들며 퇴장을 명령했다. 앞서 아르헨티나는 후반 종료 직전 엔소 페르난데스가 스페인 파우 쿠바르시에게 거칠게 달려들어 경고 누적으로 레드카드를 받았고, 경기에 패한 뒤 파레데스까지 퇴장당하면서 월드컵 결승전에서 선수 2명이 그라운드를 떠나는 불명예 기록을 썼다.아르헨티나 선수가 월드컵 결승전에서 2명이나 퇴장당한 것은 이번이 두 번째다. 1990 이탈리아 대회 당시 아르헨티나는 서독과의 결승전에서 페드로 몬손과 구스타보 데조티가 거친 행위로 그라운드를 떠났고, 0-1로 졌다.아르헨티나 선수들의 무례함은 여기에 그치지 않았다. ﻿크리스티안 로메로는 준우승 메달 수여식 중 도널드 트럼프 미국 대통령의 악수를 거부하고 지나쳤다.