[포토] BTS, 월드컵 결승 하프타임쇼 ‘화려한 퍼포먼스’

세줄 요약 BTS가 월드컵 결승전 사상 첫 하프타임쇼 무대에 올라 ‘다이너마이트’를 열창했다. 마돈나, 저스틴 비버, 샤키라 등 세계적 스타들이 잇따라 공연했고, 축구와 음악이 어우러진 화려한 쇼로 관중의 환호를 끌어냈다. 월드컵 결승 첫 하프타임쇼 도입

BTS, 다이너마이트로 무대 장악

마돈나·비버·샤키라 총출동

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스페인과 아르헨티나가 월드컵 우승컵을 놓고 19일(현지시간) 격돌한 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕뉴저지스타디움.전반전을 마치고 선수들이 라커룸으로 사라진 자리는 무지갯빛 거대한 글로벌 콘서트장으로 완전히 탈바꿈했다.미식축구 슈퍼볼의 전유물로 여겨졌던 ‘하프타임 쇼’가 96년 역사의 월드컵 결승전에 등장한 첫 순간이다.쇼의 문을 연 것은 ‘팝의 여제’로 불리는 마돈나의 2000년 히트곡 ‘뮤직’이었다.롤러스케이트장을 배경으로 한 사전 녹화 영상이 먼저 흐르는 가운데 마돈나가 사막용 사륜차를 타고서 “음악이 사람들을 하나로 모은다”는 후렴구를 부르며 경기장 안으로 들어섰다.버기카의 운전대를 잡은 것은 다름 아닌 브라질의 축구 스타 호나우두와 호나우지뉴였다.축구와 음악이 하나로 어우러지는 쇼가 시작되자 관중들은 함성을 질렀다.이어 베네수엘라 출신의 지휘자 구스타보 두다멜이 오케스트라를 이끌고 축구 응원가로 흔히 불리는 화이트 스트라입스의 ‘세븐 네이션 아미’를 연주했다.무대 위에는 어린이 TV 프로그램 ‘세서미 스트리트’에 등장하는 인형들이 함께 올라 기타와 드럼 등 악기를 연주하는 시늉을 하기도 했다.한국을 비롯한 전 세계 ‘아미’들이 손꼽아 기다리던 방탄소년단(BTS)이 히트곡 ‘다이너마이트’를 부르며 등장한 것은 바로 그다음이었다.검은색과 붉은색, 흰색이 어우러진 복장을 한 BTS 일곱 멤버는 전날 프랑스 파리에서 ‘아리랑’ 월드투어 공연을 한 이후 휴식일도 없이 미국으로 건너왔으나 피곤한 기색도 없이 무대를 장악했다.BTS는 곡의 가사를 ‘축구’와 ‘월드컵’에 맞게 개사해 관중들의 호응을 끌어내기도 했다.실제로 BTS가 등장하자 관중석에서는 함성을 지르며 환호했다.현지 주요 연예매체들은 BTS가 하프타임 쇼 무대에 오른 사실을 속보로 전하면서 역동적인 무대로 공연을 빛냈다는 평가를 잇달아 내놨다.미국 음악잡지 ‘빌보드’는 BTS가 미국 차트인 빌보드 핫100 1위 곡을 선택해 폭발적인 에너지를 관중에게 선사했다고 찬사를 보냈다.연예 전문 매체 ‘버라이어티’도 BTS가 역동적인 다이너마이트 공연 무대를 선보이면서 하프타임 쇼 무대를 빛냈다고 호평했다.‘롤링스톤즈’도 BTS가 미국에 도착한 지 24시간도 안 된 상태에서도 짧게나마 히트곡 무대를 선보였다고 평가했다.곧이어 미국의 축구 드라마 ‘테드 래소’ 등장인물이 나타나 마치 축구 경기에서 선수를 교체하듯이 교체판을 들고 다음 가수 캐나다 가수 저스틴 비버를 투입하는 퍼포먼스를 벌였다.이렇게 등장한 저스틴 비버는 직접 기타를 연주하며 지난해 발표된 노래 ‘에브리싱 할렐루야’로 열기를 이어갔다.이어 콜롬비아 출신 팝스타 샤키라와 나이지리아 가수 버나 보이가 이번 대회의 공식 주제가인 ‘다이다이’ 무대를 선보였다. 우간다의 무용수들이 전통 축제를 연상시키는 의상을 입고 공연을 함께했다.쇼가 잠시 숨을 고른 것은 ‘축구 황제’ 펠레의 얼굴이 스크린에 떠올랐을 때였다.펠레는 1977년 이번 결승전이 열리는 경기장 바로 옆에 있던 옛 자이언츠 스타디움에서 프로선수 생활 마지막 경기를 마쳤는데, 이날 공연에서는 당시 관중에게 인사하며 “러브”(사랑)라고 말했던 장면을 비췄다.펠레의 목소리와 함께 무대에는 뉴욕 스태튼아일랜드 PS22 초등학교 합창단이 콜드플레이, 세서미 스트리트 인형들과 함께 ‘LOVE’라는 글자와 지구 그림이 그려진 무대에 올라 ‘위 댄스’라는 곡을 부르며 화려했던 무대의 문을 닫았다.관중들은 가수들 나올 때마다 기쁨의 함성을 질렀고, 기자석에서도 모두가 휴대전화로 공연 모습을 동영상과 사진으로 담느라 바빴다.이번 쇼는 영국의 얼터너티브 록밴드 콜드플레이의 리더 크리스 마틴이 예술 감독을 맡았다.그는 실제 공연 시간이 11분에 불과한 하프타임 쇼를 각 대륙을 대표하는 세계적 스타로 가득 채웠다.60대인 마돈나부터 20∼30대인 BTS까지 다양한 연령대의 가수들을 배치하고, 어린이 합창단과 어린이들의 ‘스타’인 세서미 스트리트 인형들까지 출연시켜 축구로 세계가 하나가 되는 월드컵의 정신을 구현하려 한 것으로 보인다.특히 희망과 감사를 노래하는 선곡도 이와 같은 의도를 보여준다. 마돈나의 ‘뮤직’은 물론이고, 저스틴 비버의 ‘에브리싱 할렐루야’도 일상에 감사한다는 내용을 담고 있다. BTS의 ‘다이너마이트’도 지난 코로나 팬데믹 시기에 전 세계에 긍정의 에너지를 주기 위해 발표된 곡으로 유명하다.BTS가 월드컵 첫 하프타임쇼를 장식한 것은 K-팝의 위상을 전 세계에 드러내 보여주는 장면이라는 의미도 있다.지난달 11일 멕시코시티에서 열린 개막 공연에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 주인공 루미 역을 맡은 이재(EJAE)가 월드컵 주제가를 노래하고, 걸그룹 블랙핑크의 리사도 미국 로스앤젤레스에서 열린 다른 개막 경기에서 공연한 것을 고려하면 대회의 시작과 끝을 한국의 음악인들이 장식한 셈이다.BTS로서도 멤버 정국이 2022년 카타르 월드컵 개막식에서 공연한 데 이어 4년 만에 ‘완전체’로 월드컵 무대에 다시 오르는 뜻깊은 공연이 됐다.잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 “세계 최대 규모”라고 언급한 이번 공연은 전 세계 아동의 교육과 축구 기회 확대를 위해 1억 달러를 목표로 모금하고 있는 ‘FIFA 글로벌 시티즌 교육기금’을 지원하기 위해 마련됐다.기금은 200여 개국에서 진행하는 교육 활동과 FIFA의 ‘학교 축구’ 프로그램을 지원하는 데 사용된다.다만 일각에서는 그간 월드컵에 제기돼온 상업성 논란을 명분으로 덮으려 한다는 비판도 제기되고 있다.이번 하프타임 쇼의 도입으로 결승전의 전·후반전 사이 휴식 시간은 평소의 15분의 2배가량인 약 27분이 됐다.