월드컵 결승전 중심에서 사랑 외친 BTS “큰 무대 영광, 꿈을 꾼 기분”

세줄 요약 방탄소년단이 2026 월드컵 결승전 하프타임쇼 첫 무대에 올라 ‘다이너마이트’를 열창했다. 멤버들은 축구를 연상시키는 가사와 연출로 사랑과 하나 됨의 메시지를 전했고, 전 세계 아미의 응원 덕분에 이 무대에 섰다고 감사했다. 월드컵 결승 하프타임쇼 첫 BTS 무대

다이너마이트 열창, 축구 가사로 변주

아미 응원 감사, 사랑과 연대 메시지

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)이 20일(한국시간) 미국 뉴저지 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 결승전 하프타임쇼에서 화려한 퍼포먼스를 펼치고 있다. AFP 이스트 러더퍼드 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 방탄소년단(BTS)이 20일(한국시간) 미국 뉴저지 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 결승전 하프타임쇼에서 화려한 퍼포먼스를 펼치고 있다. AFP 이스트 러더퍼드 연합뉴스

이미지 확대 가수 마돈나(가운데)가 20일(한국시간) 미국 뉴저지 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 결승전 하프타임쇼에서 호나우지뉴(왼쪽), 호나우두와 함께 손을 들어 환호에 답하고 있다. AFP 이스트 러더퍼드 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 가수 마돈나(가운데)가 20일(한국시간) 미국 뉴저지 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 결승전 하프타임쇼에서 호나우지뉴(왼쪽), 호나우두와 함께 손을 들어 환호에 답하고 있다. AFP 이스트 러더퍼드 연합뉴스

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“멋진 아티스트, 아이들과 함께 사랑을 외치며 좋은 취지의 공연을 해 기쁩니다. 마치 꿈을 꾼 기분입니다.”20일(한국시간) 미국 뉴저지 이스트 러더퍼드의 메트라이프 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전 하프타임쇼 무대를 달군 그룹 방탄소년단(BTS)이 소속사를 통해 출연 소감을 밝혔다. BTS는 “월드컵은 어려서부터 즐겨보던 경기였는데, 결승전 첫 하프타임 쇼에 서게 돼 영광”이라며 “전 세계 ‘아미’(팬덤명)의 영향력 덕분에 이 무대까지 올 수 있었다”고 감사를 전했다.기네스 기록으로 역사상 가장 많은 음반을 판매한 여가수 마돈나가 포문을 열었다. 롤러블레이드를 탄 무용수들 사이로 등장해 2000년 히트곡 ‘뮤직(Music)’을 열창했다. 이어 브라질 축구의 전설 호나우지뉴와 호나우두와 함께 차를 타고 경기장 입구에 나와 두 손을 함께 들고 만세 포즈로 곡을 마무리했다.바통을 넘겨받은 BTS는 20여 명의 댄서들과 경기장 중앙 무대에서 대표 히트곡 ‘다이너마이트’를 열창했다. 2020년 글로벌 메가 히트곡으로, 지난 2020년 K팝 역사상 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 3주간 1위에 오른 노래다.멤버 정국의 감미로운 목소리로 경기장을 울린 BTS는 노랫말 일부를 ‘킥 더 볼/어 게임 오브 풋볼’(kick the ball/a game of football)과 같은 축구 관련 가사로 바꿔 부르기도 했다. 경기장 한가운데에는 지구를 형상화한 ‘어스 볼’ 이미지가 펼쳐졌다. 국경, 문화, 세대를 뛰어넘어 모두 하나 되는 순간을 의미한다. 멤버 슈가는 붉은악마 패치가 부착된 의상을, 지민은 축구 국가대표팀 주장 손흥민의 등번호이자 BTS 멤버 7명을 상징하는 ‘7’이 새겨진 의상을 입고 나와 눈길을 끌었다. 멤버들은 무대를 마친 뒤 관중석을 바라보며 제스처를 취하기도 했다.에미상을 받은 미국의 시리즈물 ‘테드 래소’ 주연 배우 제이슨 서데이키스가 등장해 마치 선수 교체하듯 캐나다 팝가수 저스틴 비버를 소개해 웃음을 자아냈다. 비버는 ‘에브리싱 할렐루야’를 기타 연주와 함께 들려줬다. 공연은 신나는 남미풍 노래로 마무리됐다. 콜롬비아 출신 팝가수 샤키라와 나이지리아 출신 가수 버나보이가 듀엣으로 ‘다이 다이’를 열창해 후반전 직후 분위기를 끌어올렸다.이날 하프타임 쇼는 FIFA가 최초로 시도한 프로젝트다. 영국 밴드 콜드플레이 보컬 크리스 마틴이 아티스트 선정과 크리에이티브 디렉션을 맡았다. 소외 지역 아동의 교육 기회 확대를 위한 자선 기금 모금의 일환으로 만들었다.