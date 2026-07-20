메시 무너뜨린 토레스 “4700만 국민과 함께 넣었다”

연장 후반 1분 극적인 결승골 터뜨려

2010년 이어 16년 만의 우승 이끌어

“많은 비판 받아…이번 골 큰 해방감”

이미지 확대 2026 북중미월드컵 결승전에서 결승골을 터뜨린 스페인 공격수 페란 토레스가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 시상식에서 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 2026.7.19 이스트러더퍼드 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미월드컵 결승전에서 결승골을 터뜨린 스페인 공격수 페란 토레스가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 시상식에서 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 2026.7.19 이스트러더퍼드 AP 연합뉴스

이미지 확대 스페인 공격수 페란 토레스가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와 스페인의 2026 북중미월드컵 결승전에서 연장 후반 1분 터뜨린 결승골이 골망을 흔들고 있다. 2026.7.19 이스트러더퍼드 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페인 공격수 페란 토레스가 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와 스페인의 2026 북중미월드컵 결승전에서 연장 후반 1분 터뜨린 결승골이 골망을 흔들고 있다. 2026.7.19 이스트러더퍼드 AP 연합뉴스

세줄 요약 페란 토레스가 2026 북중미월드컵 결승 연장 후반 1분 결승골을 터뜨려 스페인의 1-0 승리를 완성했다. 스페인은 메시가 이끈 아르헨티나를 유효슈팅 0개로 막고 2010년 이후 16년 만에 통산 두 번째 우승을 차지했다. 토레스, 연장 후반 결승골로 우승 견인

스페인, 메시의 아르헨티나 1-0 제압

16년 만에 통산 두 번째 월드컵 정상

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페란 토레스가 스페인 축구 역사에 영원히 남을 결승골로 아르헨티나를 무너뜨리고 16년 만의 우승에 주역이 됐다.토레스는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 결승전에서 연장 후반 1분 균형을 깨는 결승골을 터뜨리며 스페인의 1-0 승리를 이끌었다. 이 골로 스페인은 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나를 꺾고 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 통산 두 번째 월드컵 정상에 올랐다.후반 25분 미켈 오야르사발 대신 토레스를 투입한 스페인 벤치의 판단이 결국 승부를 갈랐다. 결승골을 터뜨린 후 토레스는 환호하며 그라운드를 가로질렀고 아르헨티나 선수들은 주저앉아 진한 아쉬움을 드러냈다. 토레스는 이번 결승골로 월드컵 영웅이 됐다.토레스는 경기 후 “이 골은 4700만 스페인 국민 모두가 함께 넣은 골​”이라며 스페인 국민들을 열광하게 했다. 이어 “오늘은 운명이 이미 쓰여 있었다”면서 스페인의 우승을 다시 한번 강조했다.토레스는 그간 부족한 골 결정력과 기복 있는 경기력으로 적지 않은 비판을 받아왔지만 가장 중요한 순간 자신의 가치를 증명했다. 그는 “많은 비판을 받아왔기에 이번 골로 큰 해방감을 느꼈다”고 털어놓으며 “신께서 계속 앞으로 나아갈 힘을 주셨다”고 말했다.‘축구의 신’ 메시가 이끌며 화끈한 공격력을 펼쳤던 아르헨티나를 유효슈팅 0개로 막아낸 완벽한 승리였다는 점도 의미를 더했다. 토레스는 “결승전은 언제나 어렵다. 메시가 상대라면 더욱 그렇다”면서 “하지만 우리는 끝까지 우리 축구를 믿었고 다시 한번 그것을 증명했다”고 말했다.스페인은 2010 남아공월드컵 결승에서 안드레스 이니에스타가 연장 결승골로 첫 우승을 차지한 바 있다. 그리고 이번에도 토레스가 다시 연장전 결승골을 터뜨리며 두 번째 우승을 완성했다.특히 이번 스페인의 우승은 사비 에르난데스, 이니에스타, 세르히오 부스케츠로 이어졌던 ‘황금세대’ 이후 새로운 시대의 개막을 알렸다는 평가를 받는다. 라민 야말, 페드리, 니코 윌리암스 등 젊은 세대가 중심이 돼서 16년 만에 다시 세계 정상에 섰기 때문이다.한동안 ‘기대만큼 성장하지 못한 유망주’라는 평가를 받았던 토레스는 월드컵 우승을 확정하는 결승골 하나로 이제 ‘스페인을 세계 정상으로 이끈 사나이’라는 새로운 평가를 받게 됐다.