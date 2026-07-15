음바페는 “전술·기술 모두 밀렸다”는데…데샹 감독 “심판 자질 있나” 격분

세줄 요약 프랑스가 스페인에 0-2로 패해 월드컵 결승 진출이 무산됐다. 음바페는 전술·기술·경기력에서 모두 밀렸다고 인정했고, 데샹 감독은 심판 판정과 자질을 강하게 문제 삼았다. 프랑스는 최근 유로와 네이션스리그에 이어 스페인에 또 막혔다. 프랑스, 스페인에 0-2 패배로 결승행 좌절

음바페, 전술·기술·압박 실패를 패인으로 지적

데샹, 심판 판정과 자질 의심하며 격분

이미지 확대 프랑스 축구대표팀 주장 킬리안 음바페. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 축구대표팀 주장 킬리안 음바페. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 디디에 데샹 프랑스 축구대표팀 감독. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 디디에 데샹 프랑스 축구대표팀 감독. AFP 연합뉴스

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스페인에 또다시 발목을 잡히며 월드컵 결승전 진출이 좌절된 프랑스 축구대표팀 내부에서 엇갈린 반응이 나왔다. 주장으로 팀 공격을 이끌었던 킬리안 음바페는 ‘전술·기술 부족’을 패인으로 꼽은 반면, 디디에 데샹 감독은 “심판의 자질이 의심된다”며 판정에 강한 불만을 내비쳤다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 유력 우승 후보로 꼽혔던 프랑스는 15일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 프랑스와의 4강전에서 0-2로 패하며 3~4위 결정전으로 밀려났다. 프랑스는 앞서 유럽축구연맹(UEFA)의 2024 유로와 2025 네이션스리그 준결승에서도 모두 스페인에 무릎을 꿇었던 터라 월드컵 패배는 특히 뼈아팠다.프랑스는 이번 대회에서 8골을 터뜨린 음바페를 앞세워 거침없이 질주했으나 스페인의 조직적인 수비에는 속수무책이었다. 음바페는 경기 직후 만난 취재진에게 “전술, 기술, 경기력 등 모든 면에서 우리가 원했던 경기를 펼치지 못했다”며 “월드컵 준결승이라는 무대에서 제 역할을 해내지 못하면 이길 수 없다”고 아쉬워했다.이어 “경기 조율 능력은 스페인이 우리보다 우위에 있기 때문에 우리의 목표는 전방 압박을 통해 스페인이 특유의 느리고 통제된 리듬을 잡지 못하게 방해하는 것이었다”며 “결과적으로 압박에 실패했다”고 짚었다.아울러 음바페는 “결승에 진출해 국민들에게 역사적인 순간을 선사하는 것이 꿈이었다”라며 “지금은 말로 다 표현할 수 없을 만큼 선수단 전체의 실망감이 크다”고 덧붙였다.데샹 감독은 “경기를 잘 통제한 스페인에 비해 우리가 기술적인 면에서 한 수 아래였다는 점을 인정해야 한다”라면서도 심판 판정에 불만을 제기했다. 그는 “대답을 기대하지 않고 날카로운 질문을 하나 던지겠다. 과연 심판이 월드컵 준결승전을 관장할 수준이 되는가”라며 “우리가 오늘 졌기 때문에 하는 말이 아니다. (판정과 관련해) 여러 상황이 있었다”고 지적했다.이날 엘살바도르 출신 이반 바르톤 주심은 전반 20분 뤼카 디뉴와 라민 야말의 충돌을 페널티킥 반칙으로 판정했다. 프랑스의 항의에도 판정은 그대로 유지됐고, 키커로 나선 미켈 오야르사발이 선제골을 넣으며 스페인이 기세를 잡고 나갔다.