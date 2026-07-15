월드컵 최다 19골 합작한 레알 마드리드 ‘최고 클럽’

음바페 8골·벨링엄 6골 등 맹활약

뎀벨레 5골 파리 생제르맹은 2위

케인 6골 앞세운 뮌헨 3위로 추격

세줄 요약 레알 마드리드가 2026 북중미월드컵에서 소속 선수들의 19골 합작으로 역대 월드컵 클럽 최다 득점 기록을 새로 썼다. 음바페가 8골로 대회 득점 공동 1위에 올랐고 벨링엄, 비니시우스, 귈러도 힘을 보탰다. 레알 마드리드, 월드컵 클럽 최다 19골 합작

음바페 8골·벨링엄 6골 등 공격진 맹활약

PSG·뮌헨 제치고 새 역사 작성

2026-07-15 B6면

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세계 최고의 축구 무대에서 스페인 프로축구 라리가 명문 레알 마드리드가 가장 빛나는 별로 떠올랐다. 레알 마드리드는 소속 선수들이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 득점 행진을 이어가며 역대 월드컵에서 가장 많은 득점을 올린 클럽이 됐다.축구 통계 전문 비사커에 따르면 14일(한국시간) 기준 월드컵 그라운드를 누빈 마드리드는 소속 선수들이 19골을 합작, 18골로 공동 1위에 이름을 올렸던 부다페스트 혼베드(헝가리·1954년)와 바이에른 뮌헨(독일·2014년), 파리 생제르맹(프랑스·2022년)을 제치고 새 역사를 썼다.마드리드 공격수 킬리안 음바페(프랑스)의 골 사냥 본능은 월드컵에서도 위력을 발휘했다. 그는 조별리그 3경기와 토너먼트 8강전까지 6경기에서 8골을 퍼부으며 인터 마이애미의 리오넬 메시(아르헨티나)와 이번 대회 득점 공동 1위에 올랐다. 음바페와 함께 뛰는 주드 벨링엄(잉글랜드)은 6골, 비니시우스 주니오르(브라질)가 4골, 아르다 귈러(튀르키예)가 1골을 넣으며 월드컵 빅클럽 경쟁에 힘을 보탰다.2022 카타르 대회에서 클럽별 최다 득점 기록을 세웠던 파리 생제르맹(PSG) 선수들은 이번 대회 8강까지 13골을 기록, 2위를 달리고 있다. 우스만 뎀벨레 홀로 5골을 퍼부었고, 브래들리 바르콜라와 데지레 두에가 각각 2골과 1골씩을 넣는 등 프랑스 대표팀 선수들이 클럽의 명예까지 함께 드높이고 있다. 대한민국 대표팀 이강인 역시 이 팀에서 뛰었다.독일 분데스리가 뮌헨은 잉글랜드 특급 골잡이 해리 케인의 6골을 앞세워 총 12골을 터뜨려 클럽별 득점 순위 3위를 달리고 있다.대표팀에 얼마나 많은 선수들을 배출했는지 기준으로 보면 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(19명)가 1위다. 2위는 뮌헨(18명), 3위는 아스널과 PSG(16명), 5위 FC 바르셀로나(15명) 등이었다. 마드리드는 11명으로 공동 10위를 기록했다.이번 대회는 사상 처음 본선 진출국이 48개국으로 확대되면서 조별리그에서 결승까지 이르는 경기가 각 팀별로 1경기씩 늘었고, 음바페와 케인, 벨링엄 등 득점 선두권을 형성한 선수들의 소속 국가가 4강까지 살아남으면서 준결승전과 결승전을 비롯해 3~4위 결정전까지 더 많은 기록이 쏟아질 전망이다.