전 세계를 위한 월드컵? 본선 48→64개국 추진

세줄 요약 FIFA가 월드컵 본선 진출국을 48개국에서 64개국으로 늘리는 방안을 추진한다. 인판티노 회장은 모든 국가가 참가 꿈을 꿀 수 있어야 한다며 확대 의지를 밝혔다. 다만 경기 수와 수익이 늘어 상업화라는 비판도 커진다. FIFA, 월드컵 본선 64개국 확대 검토

전 세계 참가 기회 확대 명분 제시

경기 수·수익 증가에 상업화 비판

이미지 확대 잔니 인판티노 FIFA 회장. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잔니 인판티노 FIFA 회장. 로이터 연합뉴스

2026-07-14 B6면

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국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 본선 진출국 규모를 기존 32개국에서 48개국으로 늘린 데 이어 64개국까지 확대하는 방안을 추진한다. 표면적인 이유는 ‘전 세계를 위한 월드컵’이지만 늘어난 출전국과 경기 수만큼 막대한 수익을 올릴 수 있어 ‘축구의 상업화’를 위한 것이라는 비판이 나온다.●인판티노 FIFA 회장 ‘확대 개편’ 의지잔니 인판티노 FIFA 회장은 13일(한국시간) 스위스 방송사 ‘블루 스포트’와 인터뷰에서 64개국 체제 가능성을 묻는 질문에 “이번 북중미 대회가 끝나면 관련 위원회를 통해 확실히 논의할 사안”이라면서 “월드컵은 유럽과 남미뿐만 아니라 사실상 전 세계를 위한 것이어야 한다. 모든 국가가 월드컵 참가의 꿈을 꿀 수 있어야 한다”고 말했다. 사실상 확대 개편을 추진하겠다는 의지로 풀이된다.인판티노 회장은 이어 “우리는 전 세계 참가 팀들의 수준이 매우 높고 점점 향상되고 있다는 것을 보고 있다. 작은 국가들이 월드컵 참가 기회를 얻지 못하면 발전을 위한 동기부여를 잃게 된다”고 덧붙였다.●일각 “축구의 상업화 위한 것” 비판인판티노 회장은 사상 처음 48개국 체제로 치러진 2026 북중미월드컵에 출전한 아프리카 10개국 가운데 9개국이 토너먼트에 진출한 점을 언급하며 “엄청난 성공이다. 직전 대회에서 아프리카 출전국이 5개국에 불과했다. 이는 모든 팀을 포용하고 참가 기회를 주는 게 얼마나 중요한지 보여주는 증거”라고 목소리를 높였다.2030년 대회는 스페인, 포르투갈, 모로코가 공동 개최하고 월드컵 100주년을 기념하기 위해 개막전 3경기는 아르헨티나, 우루과이, 파라과이에서 각각 열릴 예정이다.