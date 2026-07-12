메시 이번에는 웃었다…아르헨티나, 또 4강 갔다 잉글랜드와 격돌

스위스와 연장 접전 끝 3-1로 승리

메시 연속 득점 기록 9경기서 멈춰

FIFA 랭킹 1~4위끼리 준결승 격돌

이미지 확대 리오넬 메시(오른쪽 네 번째)를 비롯한 아르헨티나 선수들이 12일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 8강전에서 스위스를 꺾고 4강 진출을 확정하자 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.7.11 캔자스시티 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시(오른쪽 네 번째)를 비롯한 아르헨티나 선수들이 12일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 8강전에서 스위스를 꺾고 4강 진출을 확정하자 함께 모여 기뻐하고 있다. 2026.7.11 캔자스시티 AP 연합뉴스

‘디펜딩 챔피언’ 아르헨티나가 연장 접전 끝에 월드컵 두 대회 연속 4강 진출에 성공했다.

아르헨티나는 12일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 8강전에서 연장까지 가는 승부를 펼쳐 스위스를 3-1로 꺾었다. 연장 전반까지 수세에 몰린 스위스가 잘 막아냈지만 균형이 무너지자 순식간에 아르헨티나로 기운 경기였다.

이미지 확대 라우타로 마르티네스가 12일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 8강전 스위스와 아르헨티나의 경기에서 연장 후반 아르헨티나가 3-1로 달아나는 쐐기골을 터뜨린 후 관중석으로 달려가 세리머니를 하고 있다. 2026.7.11 캔자스시티 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 라우타로 마르티네스가 12일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 8강전 스위스와 아르헨티나의 경기에서 연장 후반 아르헨티나가 3-1로 달아나는 쐐기골을 터뜨린 후 관중석으로 달려가 세리머니를 하고 있다. 2026.7.11 캔자스시티 로이터 연합뉴스

연장 후반 들어서야 막힌 혈이 뚫리듯 아르헨티나의 골 잔치가 벌어졌다. 연장 후반 7분 훌리안 알바레스가 페널티아크 왼쪽에서 완벽한 슛을 날리며 스위스 골대 오른쪽 상단 구석에 공을 꽂았다. 골키퍼의 손이 닿지 않는 극한의 사각지대로 날아간 슛에 결국 철통 방어선을 유지하던 스위스도 무너졌다.

세줄 요약 아르헨티나가 스위스를 상대로 연장 접전 끝에 3-1 승리를 거두며 월드컵 두 대회 연속 4강에 진출했다. 메시의 코너킥을 시작으로 선제골을 넣었고, 스위스의 동점과 퇴장 변수 뒤 연장 후반 알바레스와 마르티네스가 승부를 갈랐다. 아르헨티나, 스위스에 연장 끝 3-1 승리

메시 코너킥 시작, 마크알리스테르 선제골

연장 후반 알바레스·마르티네스 쐐기골

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아르헨티나는 일찌감치 경기를 주도했다. 전반 10분 왼쪽 코너킥 상황에서 리오넬 메시가 공을 올렸고 알렉시스 마크알리스테르가 골 지역 왼쪽에서 머리로 공의 방향을 살짝 바꾸며 스위스 골문을 흔들었다. 그러나 이후 서로 치열한 공방전 속에 추가 득점이 나오지 않는 상황이 길게 이어졌다.후반 들어 스위스가 동점을 만들기 위해 적극 움직였다. 몇 차례 위협적인 장면을 만든 스위스는 후반 22분 당 은도예가 리카르도 로드리게스와 1대1 패스를 주고받은 뒤 골 지역 왼쪽으로 파고들어 오른발로 낮게 깔아 찬 공이 그대로 아르헨티나의 골망을 흔들었다.스위스의 기세가 올랐지만 후반 27분 브릴 엠볼로의 퇴장이 나오면서 급격하게 상황이 변했다. 엠볼로가 달려가다 격한 동작으로 넘어져 최초에는 아르헨티나의 파울이 불렸지만 비디오 판독 결과 엠볼로 혼자 넘어지면서 ‘할리우드 액션’을 선보였다고 판단해 경고가 주어졌다. 전반에 이미 옐로카드를 받았던 엠볼로는 결국 퇴장당했다.스위스는 5명이 수비 진영을 세우고 때로는 6명이 수비 대형을 이뤄 아르헨티나의 파상공세를 막았다. 아르헨티나는 수적 우위에도 불구하고 스위스를 뚫지 못했고 결국 승부는 연장으로 접어들었다. 연장 전반에도 스위스의 탄탄한 수비 그물에 걸려 아르헨티나가 답답한 공격 흐름을 이어가는 경기가 이어졌다.이후 스위스가 공격적으로 나서면서 뒷공간이 헐거워졌고 연장 후반 추가시간에 접어든 뒤 역습 상황에서 티아고 알마다가 홀로 돌파해 날린 슛이 골키퍼 맞고 튀어나온 것을 라우타로 마르티네스가 침착하게 골로 연결하며 3-1이 됐다. 추가시간 득점이 나와 지체된 시간이 있었지만 심판진은 예정된 추가시간 4분이 되자 바로 경기를 끝냈고 그대로 아르헨티나의 승리가 확정됐다.지난 대회부터 득점 행진을 이어왔던 메시는 월드컵 연속골 기록이 9경기에서 멈췄다. 이집트전이 끝나고 눈물을 쏟았던 메시는 이날 경기가 끝나고는 활짝 웃으며 4강 진출을 축하했다.아르헨티나는 이날 연장 승부 끝에 노르웨이를 2-1로 제압한 잉글랜드와 16일 맞대결을 펼친다. 반대편에서는 프랑스와 스페인이 15일 맞붙는다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 1위 프랑스, 2위 아르헨티나, 3위 스페인, 4위 잉글랜드의 대결이라는 점에서 역대급 치열한 경기가 펼쳐질 것으로 예상된다.