월드컵 한국전 뛰었던 남아공 애덤스, 숨진 채 발견

세줄 요약 월드컵 한국전에서 뛰었던 남아공 미드필더 제이든 애덤스가 25세로 갑작스럽게 사망했다. 남아공 축구선수노동조합은 깊은 슬픔을 전했고, 정확한 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 일부 매체는 호텔, 현지 매체는 자택 발견설을 전했다. 남아공 미드필더 제이든 애덤스 25세 사망

한국전 포함 월드컵 조별리그서 활약

사망 원인 미확인, 발견 장소 보도 엇갈림

이미지 확대 2026 북중미 월드컵에서 활약한 남아프리카공화국 미드필더 제이든 애덤스. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵에서 활약한 남아프리카공화국 미드필더 제이든 애덤스. AP 연합뉴스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 한국을 상대로 뛰었던 남아프리카공화국 미드필더 제이든 애덤스가 사망했다. 25세.

SAFPU는 “애덤스는 최근 월드컵에서 남아공을 대표해 국민들의 희망을 짊어지고 자부심과 용기, 뛰어난 활약을 보여줬다”고 고인을 기렸다.

이어 “그의 죽음은 유족, 동료들, 소속 구단 그리고 축구계와 국가 전체가 헤아릴 수 없는 큰 손실”이라며 “우리는 그가 삶의 여정에서 마주했던 모든 이들에게 깊은 애도를 표한다”고 덧붙였다.

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11일(한국시간) 남아공 축구선수노동조합(SAFPU)은 성명을 내고 “바파나 바파나(남아공 대표팀 애칭)의 미드필더이자 마멜로디 선다운스 소속인 제이든 애덤스가 갑작스럽게 사망해 깊은 슬픔을 느낀다”고 밝혔다.정확한 사망 원인은 밝혀지지 않았고, 데일리 메일 등 일부 매체는 그가 남아공 수도 케이프타운의 한 호텔에서 발견됐다고 전했지만 남아공 현지 매체는 호텔이 아닌 자택에서 발견됐다고 전했다.애덤스는 이번 월드컵에서 남아공 대표팀 일원으로 뛰었다. 지난달 25일 한국과의 조별리그 A조 최종전에서는 남아공이 1-0으로 앞선 후반 34분 교체 투입돼 그라운드를 누비며 승리를 지키는 데 힘을 보탰다. 앞선 조별리그 1·2차전에는 모두 선발 출전했다.이후 캐나다와의 32강전에서는 교체 명단에 이름을 올렸으나 출전하지 못했다. 남아공은 0-1로 패하며 대회를 마쳤고, 결국 한국전이 애덤스의 생전 마지막 공식 경기가 됐다.