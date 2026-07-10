메시 추격하고 부상 교체된 음바페 “발목 괜찮아…아직 갈 길 멀어”

세줄 요약 프랑스의 음바페가 모로코와의 월드컵 8강전에서 결승골을 넣고도 발목 불편으로 교체됐다. 그는 부상 우려를 일축하며 다음 경기 출전에는 문제가 없다고 했고, 메시와의 득점왕 경쟁도 이어가고 있다. 음바페, 모로코전 결승골로 2-0 승리 견인

발목 불편으로 교체됐으나 부상 우려 일축

메시와 득점왕 경쟁, 통산 득점도 1골 차 추격

이미지 확대 프랑스 축구대표팀 간판 공격수 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 모로코와의 2026 북중미월드컵 8강전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 폭스버러 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 축구대표팀 간판 공격수 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 모로코와의 2026 북중미월드컵 8강전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 폭스버러 AFP 연합뉴스

이미지 확대 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 모로코와의 2026 북중미월드컵 8강전에서 후반 교체된 뒤 오른쪽 발목에 냉찜질을 받고 있다. 폭스버러 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 모로코와의 2026 북중미월드컵 8강전에서 후반 교체된 뒤 오른쪽 발목에 냉찜질을 받고 있다. 폭스버러 AFP 연합뉴스

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국제축구연맹(FIFA) 월드컵 통산 20호 골을 터뜨린 뒤 부상으로 교체된 프랑스의 간판 공격수 킬리안 음바페가 다음 경기에는 지장이 없을 것이라며 놀란 프랑스 팬들을 안심시켰다.음바페는 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 모로코와의 2026 북중미월드컵 8강전을 승리로 이끈 뒤 “발목에 약간의 부상이 있지만 괜찮다”고 밝혔다.이날 음바페는 후반 15분 선제 결승 골을 터뜨려 프랑스의 2-0 승리를 견인했다. 음바페의 이번 대회 8호 골로, 아직 8강전을 치르지 않은 아르헨티나의 리오넬 메시와 득점 공동 선두에 올랐다. 월드컵 통산 득점으로도 이 부문 단독 1위 메시(21골)를 한 골 차로 바짝 다가섰다.득점왕 경쟁을 펼치고 있는 메시와 음바페는 각각 16강전과 8강전에서 페널티킥 실축 후 골을 넣는 진풍경을 연출했다. 메시는 16강전 이집트와 경기에서 전반 페널티킥을 실축한 뒤 후반 2-2 극적인 동점 골을 기록했다.음바페도 이날 전반 25분 페널티킥 키커로 나섰지만, 모로코 수문장 야신 부누의 선방에 좌절했다. 마음이 급해진 음바페는 더 적극적으로 파고들며 골문을 위협했지만, 부누의 철벽 방어를 뚫어내지는 못했다.그는 후반 들어 선제골을 터뜨리며 마음의 부담을 털어냈지만, 후반 32분 다리의 불편감을 드러내며 그라운드에 주저앉은 뒤 장필리프 마테타로 교체됐다. 이후 그가 오른쪽 발목에 찜질하는 모습도 포착돼 부상 우려가 나왔다.음바페는 이와 관련해 “마테타가 남은 시간을 소화하기에 더 적합했고 컨디션도 더 좋았다. 그게 전부”라며 부상 가능성을 일축했다. 그는 이어 “우리는 긴장을 풀 여유가 없다”면서 “아직 갈 길이 멀고 앞으로 다가올 일들은 훨씬 더 힘들겠지만, 잘 회복해내겠다”고 덧붙였다.디디에 데샹 프랑스 감독은 “페널티킥 상황은 까다로웠지만, 음바페가 있다면 문제 될 게 없다. 그는 득점 이전에도 자신감을 잃지 않았다”고 변치 않는 신뢰를 보였다.데샹 감독은 “3회 연속 4강 진출은 훌륭한 일이다. 당연하고 자연스러운 것처럼 보일지 몰라도, 결국 이뤄낸 성과다. 훌륭한 선수들이 있기에 가능한 일”이라며 “큰 고비를 넘겼다”고 선수들을 격려했다. 이어 “우리는 우리가 원했던 위치에 정확히 와 있다. 잘 회복하면서 내일 상대가 누가 될지 지켜보겠다”고 덧붙였다.2018 러시아 대회 우승, 2022 카타르 대회 준우승에 이어 3회 연속 결승행을 노리는 프랑스는 스페인-벨기에(11일) 경기의 승자와 15일 미국 댈러스 스타디움에서 준결승전을 치른다.