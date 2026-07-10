프랑스, 모로코 2-0 제압하며 준결승 선착…음바페, 메시와 득점 공동 선두

세줄 요약 프랑스가 2026 북중미월드컵 8강전에서 모로코를 2-0으로 꺾고 4강에 선착했다. 후반 음바페와 뎀벨레가 연속 골을 넣었고, 프랑스는 3개 대회 연속 준결승 진출을 이뤘다. 프랑스, 모로코 2-0 제압하며 4강 선착

음바페 대회 8호 골, 메시와 득점 공동 선두

뎀벨레 추가골, 프랑스 승부 결정

이미지 확대 모로코전 선제골, 세리머니하는 음바페 프랑스의 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전 모로코와 경기 후반 15분 선제골을 넣은 후 세리머니하고 있다. 역대 3번째 우승을 노리는 프랑스가 2-0으로 승리하고 4강에 올랐다. 2026.07.10. 폭스버러 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 모로코전 선제골, 세리머니하는 음바페 프랑스의 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전 모로코와 경기 후반 15분 선제골을 넣은 후 세리머니하고 있다. 역대 3번째 우승을 노리는 프랑스가 2-0으로 승리하고 4강에 올랐다. 2026.07.10. 폭스버러 AP 뉴시스

이미지 확대 프랑스의 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전 모로코와 경기를 마친 후 동료들과 환호하고 있다. 역대 3번째 우승을 노리는 프랑스가 2-0으로 승리하고 4강에 올랐다. 2026.07.10. 폭스버러 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 프랑스의 킬리안 음바페가 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전 모로코와 경기를 마친 후 동료들과 환호하고 있다. 역대 3번째 우승을 노리는 프랑스가 2-0으로 승리하고 4강에 올랐다. 2026.07.10. 폭스버러 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프랑스가 4년 만에 월드컵 토너먼트에서 다시 만난 모로코를 또 한 번 물리치며 4강에 선착했다. 이제 한 경기만 더 이기면 대망의 월드컵 결승이다.프랑스는 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 8강전에서 후반 킬리안 음바페, 우스만 뎀벨레의 연속 골에 힘입어 모로코를 2-0으로 격파했다.월드컵 2회 우승(1998·2018년)을 일구고 직전 2022 카타르 대회에서 리오넬 메시가 이끈 아르헨티나에 져 준우승에 그쳤던 프랑스는 3개 대회 연속 4강에 진입하는 저력을 과시했다. 카타르 대회에선 4강에서 프랑스를 만났던 모로코는 그때도 0-2로 패했고, 대회를 최종 3위로 마감했다.프랑스는 경기 초반부터 모로코를 거세게 몰아쳤다. 전반 4분 음바페의 중거리 슈팅을 시작으로 모로코의 골문을 부지런히 두드렸으나 번번이 수문장 야신 부누의 선방에 아쉬움을 삼켰다.전반 25분 프랑스가 결정적인 선제골 기회를 잡았다. 음바페가 페널티박스 안에서 침투하는 과정에서 누사이르 마즈라위가 반칙을 저질러 페널티킥을 얻었다. 하지만 키커로 나선 음바페의 슈팅이 또다시 부누의 선방에 막혔다.팽팽했던 0-0의 균형은 후반 15분 프랑스의 음바페가 깨트렸다. 데지레 두에의 패스를 받은 그는 페널티 지역 왼쪽에서 모로코 수비수 이사 라예 디오프를 앞에 두고 오른발로 감아 차 상대 골망을 출렁였다. 음바페의 이번 대회 8번째 골로, 메시와 득점 공동 선두에 올라섰다. 월드컵 통산 20번째 골로 역대 1위를 달리고 있는 메시에 한 골 차로 바짝 다가붙었다.기세가 오른 프랑스는 후반 21분 우스만 뎀벨레가 페널티 아크에서 때린 오른발 중거리 슈팅으로 추가 골을 뽑으며 승기를 굳혔다. 이어 프랑스는 수비를 강화하며 ‘잠그는 축구’에 들어갔고 결국 모로코는 프랑스의 벽을 넘지 못하고 이번 대회를 마감했다.프랑스는 스페인-벨기에(11일) 경기의 승자와 15일 미국 댈러스 스타디움에서 결승 진출을 다툰다.