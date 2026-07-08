불공정 미국의 ‘공정한 탈락’… 벨기에, 4-1 압승 8강행

더케텔라러 멀티골 등 맹폭격

‘레드카드 출격’ 발로건 힘 못써

“축구 구한 벨기에” 전세계 열광

이미지 확대 ‘트럼프 전화 찬스’ 세리머니 벨기에의 베테랑 스트라이커 로멜루 루카쿠(오른쪽)가 7일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강전 미국과의 경기에서 후반 추가시간 승부에 쐐기를 박는 4번째 골을 넣은 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 ‘전화 세리머니’를 하고 있다. 벨기에는 트럼프 대통령의 부당한 개입으로 논란이 된 이날 경기에서 미국을 4-1로 제압하며 8강에 합류했다.

시애틀 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘트럼프 전화 찬스’ 세리머니 벨기에의 베테랑 스트라이커 로멜루 루카쿠(오른쪽)가 7일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강전 미국과의 경기에서 후반 추가시간 승부에 쐐기를 박는 4번째 골을 넣은 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 ‘전화 세리머니’를 하고 있다. 벨기에는 트럼프 대통령의 부당한 개입으로 논란이 된 이날 경기에서 미국을 4-1로 제압하며 8강에 합류했다.

시애틀 AP 뉴시스

세줄 요약 트럼프 대통령의 축구 개입 논란이 커진 가운데 미국이 벨기에에 1-4로 완패해 월드컵 16강에서 탈락했다. 벨기에는 더케텔라러의 멀티골과 후반 추가골로 8강에 진출했다. 세계 축구팬들은 미국의 탈락에 환호했다. 트럼프 개입 논란 속 미국 16강 탈락

벨기에, 더케텔라러 멀티골로 4-1 완승

벨기에 8강 진출, 스페인과 격돌 예정

2026-07-08 B7면

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과정은 불공정했으나 결과만큼은 공정했다. 도널드 트럼프 대통령의 부당한 개입으로 전 세계 축구팬을 적으로 돌린 미국 축구대표팀이 안방에서 벨기에한테 참패를 당하며 월드컵 16강전에서 탈락했다. 미국의 탈락에 미국인을 제외한 세계가 열광했고, “축구를 구해낸 벨기에 선수단 여러분 고맙습니다”는 인사가 세계 각국의 언어로 쏟아졌다.벨기에는 7일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강전에서 샤를 더케텔라러의 멀티골을 앞세워 미국을 4-1로 대파했다. 2018 러시아월드컵 3위가 역대 월드컵 최고 성적이었던 벨기에는 2022 카타르월드컵 조별리그 탈락의 아픔을 딛고 이번 대회 8강에 합류했다.이날 경기는 트럼프 대통령이 자국 스트라이커의 퇴장 징계를 두고 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 ‘징계 1년 집행유예’를 이끈 것으로 확인되면서 논란이 가열됐다. 피해 당사자인 벨기에 축구협회는 물론 유럽축구연맹(UEFA)이 공개 반발했고, BBC와 가디언 등 외신은 “트럼프의 부당한 축구 개입에 전 세계가 벨기에의 승리를 응원하는 역풍이 불고 있다”고 전했다.논란의 중심에는 미국 간판 공격수 폴라린 발로건이 있었다. 지난 2일 보스니아헤르체고비나와의 32강전(2-0 미국 승)에서 선제 결승 골을 넣은 그는 후반 볼 경합 도중 타리크 무하레모비치의 발목을 강하게 밟아 레드카드를 받고 퇴장당했다. 월드컵뿐만이 아닌 프로 리그와 아마 리그, 심지어 유소년 축구에 이르기까지 모든 공식적인 축구 대회는 레드카드를 받고 퇴장당한 선수의 다음 경기 출전을 자동으로 금지한다.하지만 FIFA는 16강전 전날 “발로건의 출전 정지 집행을 1년 유예한다”는 월드컵 사상 유례없는 결정을 내놨고, 트럼프 대통령이 ﻿징계 재검토를 요청했기 때문﻿이라는 게 드러났다. 트럼프 대통령과 인판티노 회장 모두 통화 사실과 내용을 인정했다. 하지만 트럼프 대통령은 “그건 파울이 아니었다. 중대한 위반조차 아니었다”면서 “심판의 과거 이력을 조사해 보면 약간 의심스러운 구석이 있다. 원한다면 그 심판의 이력을 제공해 줄 수도 있다”는 적반하장 태도로 일관했다.토너먼트 승리가 간절했던 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독은 이날 발로건을 최전방 공격수로 선발 출격시켰다. 그러나 벨기에는 경기 시작 9분 만에 선제골을 넣으며 미국을 압도했다. 미국은 전반 31분 프리킥 슈팅이 수비벽에 맞고 굴절돼 득점으로 연결되는 행운으로 동점을 만들었지만, 2분 뒤 곧바로 추가 실점하며 승기를 벨기에에 내줬다. 벨기에는 후반 2골을 더 퍼부으며 ‘정의’를 구현했다.벨기에는 이날 포르투갈을 1-0으로 이긴 스페인과 11일 오전 4시 로스앤젤레스 스타디움에서 8강전을 치른다.