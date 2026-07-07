광고판 뛰어넘다 ‘꽈당’…잉글랜드 베테랑 미드필더, 월드컵 아웃

세줄 요약 잉글랜드 미드필더 조던 헨더슨이 멕시코와의 16강전 승리 뒤 동료들과 기뻐하던 중 광고판을 넘다 넘어져 손목을 다쳤다. 산소호흡기를 착용한 채 병원으로 옮겨졌고, 수술 가능성까지 거론되며 대회 잔여 경기 출전이 어려워졌다. 멕시코전 승리 뒤 헨더슨, 광고판 넘다 부상

손목 손상으로 월드컵 잔여 경기 출전 불가

산소호흡기 착용 후 병원 이송, 수술 가능성

이미지 확대 멕시코와 잉글랜드의 2026 북중미 월드컵 16강전이 열린 5일(현지시간) 멕시코시티에서 경기 후 세리머니 도중 부상을 당한 잉글랜드의 조던 헨더슨이 의료진의 처치를 받고 있다. 멕시코시티 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코와 잉글랜드의 2026 북중미 월드컵 16강전이 열린 5일(현지시간) 멕시코시티에서 경기 후 세리머니 도중 부상을 당한 잉글랜드의 조던 헨더슨이 의료진의 처치를 받고 있다. 멕시코시티 AP 연합뉴스

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잉글랜드 축구대표팀의 베테랑 미드필더 조던 헨더슨(36·브렌트퍼드)이 경기 종료 후 당한 황당한 부상으로 사실상 월드컵을 마감하게 됐다.영국 스카이스포츠는 7일(한국시간) “헨더슨이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 멕시코와 16강전 후 손목을 다쳐 대회 잔여 경기에 출전할 수 없게 됐다”면서 “수술이 필요할 수도 있다”고 보도했다.잉글랜드는 전날 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 개최국 멕시코와의 대회 16강전에서 수비수 자렐 콴사의 퇴장으로 수적 열세에 놓이고도 주드 벨링엄의 멀티 골과 주장 해리 케인의 페널티킥 결승 골로 3-2 승리를 거뒀다.선발 출전하지 않고 벤치에서 승리의 기쁨을 맛본 헨더슨은 경기 후 동료들과 승리를 축하하던 중 다쳤다. 광고판을 두 손으로 잡고 뛰어넘으려던 그는 미끄러져 떨어지면서 왼손으로 바닥을 짚었고, 손목을 다쳤다. 헨더슨은 산소호흡기를 착용한 채 들것에 실려 현지 병원으로 옮겨졌다.토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독은 경기 후 “헨더슨이 넘어지면서 손목을 다쳤다”면서 “상태가 꽤 심각해 보인다”고 걱정했다.잉글랜드 대표팀은 미국 캔자스시티의 베이스캠프로 돌아갔으나 헨더슨은 대표팀 지원 스태프와 함께 멕시코시티에 남았다.