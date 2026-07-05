너무나 추했던 파라과이의 퇴장…‘득점왕’ 음바페 “우리도 더러운 축구 할 줄 안다” 일침

세줄 요약 프랑스가 폭력 축구 논란에 휩싸인 파라과이를 1-0으로 꺾고 월드컵 8강에 올랐다. 파라과이는 팔꿈치와 주먹을 쓰는 거친 플레이로 비판받았고, 음바페는 결승골 뒤 “우리도 더러운 축구를 할 줄 안다”고 일침을 놨다. 프랑스, 파라과이 1-0 제압하며 8강 진출

파라과이, 거친 반칙과 폭력 논란으로 비판

음바페, 결승골 뒤 상대 플레이 강하게 일침

이미지 확대 파라과이 꺾고 8강 진출, 환호하는 음바페 프랑스의 킬리안 음바페가 4일(현지 시간) 미 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 파라과이와 경기를 승리로 마친 후 환호하고 있다. 프랑스가 음바페의 페널티킥 결승 골로 1-0으로 승리하고 8강에 진출했다. 음바페는 월드컵 통산 19호 골을 기록하며 1위 리오넬 메시(아르헨티나)에 1골 차로 따라붙었다. 필라델피아 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 파라과이 꺾고 8강 진출, 환호하는 음바페 프랑스의 킬리안 음바페가 4일(현지 시간) 미 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 파라과이와 경기를 승리로 마친 후 환호하고 있다. 프랑스가 음바페의 페널티킥 결승 골로 1-0으로 승리하고 8강에 진출했다. 음바페는 월드컵 통산 19호 골을 기록하며 1위 리오넬 메시(아르헨티나)에 1골 차로 따라붙었다. 필라델피아 AP 뉴시스

이미지 확대 ‘음바페 PK 결승골’ 프랑스, 파라과이 꺾고 8강 합류 프랑스의 킬리안 음바페(왼쪽)가 4일(현지 시간) 미 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 파라과이와 경기 후반 25분 페널티킥(PK)으로 선제골을 넣고 있다. 프랑스가 1-0으로 승리하고 8강에 진출했다. 음바페는 월드컵 통산 19호 골을 기록하며 1위 리오넬 메시(아르헨티나)에 1골 차로 따라붙었다. 필라델피아 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘음바페 PK 결승골’ 프랑스, 파라과이 꺾고 8강 합류 프랑스의 킬리안 음바페(왼쪽)가 4일(현지 시간) 미 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 파라과이와 경기 후반 25분 페널티킥(PK)으로 선제골을 넣고 있다. 프랑스가 1-0으로 승리하고 8강에 진출했다. 음바페는 월드컵 통산 19호 골을 기록하며 1위 리오넬 메시(아르헨티나)에 1골 차로 따라붙었다. 필라델피아 AP 뉴시스

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남미 축구의 파라과이는 월드컵 무대를 격투기 옥타곤으로 전락시키는 추태를 벌이며 16강 토너먼트에서 탈락했다. 폭력 축구의 희생양이 된 프랑스 대표팀의 골잡이 킬리안 음바페는 “우리도 더러운 축구를 할 줄 안다”며 파라과이 선수들을 비판했다.프랑스는 5일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강전에서 파라과이를 1-0으로 물리치고 8강에 안착했다.낮 최고 기온이 38도에 달하는 폭염 속에 치러진 이날 경기는 파라과이가 초반부터 거친 몸싸움과 신경전을 벌이면서 더 가열됐다. 파라과이 선수들은 주심의 눈을 피해 팔꿈치로 프랑스 선수들의 명치를 찍거나, 주먹으로 상대 얼굴을 때리기도 했다. 이런 거친 플레이는 음바페에게 집중됐다. 그는 파라과이 수비수에게 정강이를 걷어차이는 등 몸싸움을 넘은 폭력에 시달렸다.승부의 균형은 후반 15분 디디에 데샹 감독이 돌파에 능한 데지레 두에를 투입하면서 프랑스 쪽으로 기울기 시작했다. 상대 측면을 꾸준히 파고든 두에가 10분 만에 페널티킥을 얻어냈고, 음바페가 키커로 나서 결승 골을 뽑아냈다. 그의 이번 대회 7번째 골로 아르헨티나의 리오넬 메시와 득점 공동 선두가 됐다.파라과이 선수들은 음바페가 페널티킥을 준비하는 사이 페널티 스폿 근처 잔디를 발로 파헤치며 방해하려는 모습까지 보였다. 파라과이 측의 일방적인 폭력 축구로 변질됐음에도 우즈베키스탄 출신 일기즈 탄타셰프 주심은 프랑스에만 3장의 경고 카드를 꺼내 들었을 뿐, 파라과이에는 단 한 장의 카드도 꺼내지 않아 논란이 일었다.음바페는 경기 직후 “상대는 우리가 턱시도라도 차려입고 와서 화려한 플레이만 펼칠 거라고 생각했겠지만, 우리도 더러운 축구를 할 줄 안다”라면서 “그 더러운 축구에서도 우리가 더 나았다”고 꼬집었다.한편 캐나다는 이날 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 16강전에서 모로코에 0-3으로 패하며 이번 대회 공동 개최국 가운데 가장 먼저 탈락했다. 공동 개최국인 멕시코는 6일 오전 9시 잉글랜드와, 미국은 7일 같은 시간 벨기에와 8강 진출을 다툰다.