보지냐 뚫은 메시, 월드컵 최초 20골… ‘진땀 승부’ 끝 아르헨 16강 진출

세줄 요약 아르헨티나가 돌풍의 카보베르데를 상대로 연장전까지 가는 접전 끝에 3-2로 이겨 16강에 올랐다. 메시는 선제골과 함께 대회 7호골을 기록하며 음바페를 제치고 득점 선두가 됐고, 월드컵 통산 20골의 새 이정표도 세웠다. 아르헨티나, 카보베르데와 연장전 접전 끝 3-2 승리

메시, 선제골과 대회 7호골로 득점 선두 등극

카보베르데 돌풍 마무리, 아르헨티나 16강 진출

이미지 확대 아르헨티나의 공격수 리오넬 메시가 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.7.3 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나의 공격수 리오넬 메시가 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.7.3 AFP 연합뉴스

이미지 확대 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전 연장 전반전에서 리오넬 메시(의 슛을 막아내고 있다. 2026.7.3 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전 연장 전반전에서 리오넬 메시(의 슛을 막아내고 있다. 2026.7.3 AP 연합뉴스

이미지 확대 아르헨티나의 공격수 리오넬 메시가 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 골문을 향해 슛을 날리고 있다. 2026.7.3 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나의 공격수 리오넬 메시가 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 골문을 향해 슛을 날리고 있다. 2026.7.3 AP 연합뉴스

이미지 확대 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 아르헨티나의 리오넬 메시가 카보베르데를 상대로 선제골을 넣고 있다. 2026.7.3 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 아르헨티나의 리오넬 메시가 카보베르데를 상대로 선제골을 넣고 있다. 2026.7.3 로이터 연합뉴스

이미지 확대 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 카보베르데의 로페스 카브랄이 아르헨티나의 나우엘 몰리나를 제치고 골을 넣고 있다. 2026.7.3 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 카보베르데의 로페스 카브랄이 아르헨티나의 나우엘 몰리나를 제치고 골을 넣고 있다. 2026.7.3 AP 연합뉴스

이미지 확대 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 아르헨티나 선수들이 리오넬 메시의 골을 기뻐하고 있다. 2026.7.3 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 아르헨티나 선수들이 리오넬 메시의 골을 기뻐하고 있다. 2026.7.3 신화 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우승 후보인 아르헨티나가 이번 월드컵에서 돌풍을 일으킨 카보베르데를 상대로 연장전까지 가는 ‘진땀 승부’ 끝에 16강에 진출했다. 리오넬 메시는 이번 대회 7호골을 터뜨리며 월드컵 역사상 최초로 20골 고지를 밟았다.아르헨티나는 4일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 전·후반 90분을 1-1로 비긴 뒤 연장전에서 3-2로 힘겹게 승리를 거뒀다.이날 주인공은 메시와 리산드로 마르티네스였다. 전반 29분 마르티네스가 건넨 패스를 메시가 침착한 왼발 슈팅으로 연결해 선제골을 터뜨렸다.메시는 이날 이번 대회 7호골을 성공시키며 킬리안 음바페(프랑스·6골)를 제치고 득점 단독 선두로 나섰다.그러나 카보베르데도 만만치 않았다. 전반에는 아르헨티나에 끌려갔으나 후반 들어 반격을 시작했다. 후반 14분 히앙 멘드스가 땅볼로 투입한 공을 드루아 두아르트가 왼쪽 구석으로 슈팅해 동점골을 넣었다.이번 대회 최고 스타로 떠오른 카보베르데 골키퍼 보지냐는 이날도 슈팅을 잇따라 막아냈다. 메시의 전반 18분 프리킥을 잡아내고 후반 28분 프리킥을 막아내는 등 활약했으나 아르헨티나의 파상공세에 골문은 결국 열렸다.이어진 연장전에서 아르헨티나는 2분 만에 리산드로 마르티네스가 득점포를 쐈다. 카보베르데는 포기하지 않고 연장 전반 13분 로페스 카브랄의 환상적인 중거리슛으로 또 한 번 균형을 맞췄다.이번 대회 최대 이변인 카보베르데에 휩쓸릴 뻔했던 아르헨티나는 연장 후반 6분 마침내 승기를 잡았다.메시의 코너킥에 이은 크리스티안 로메로의 헤더가 카보베르데 수비수 디네이 보르지스의 몸을 맞고 자책골이 됐다.카보베르데는 끝까지 날카로운 공격을 퍼부으며 아르헨티나의 간담을 서늘하게 했으나 이번 대회 기적은 여기까지였다.아르헨티나는 이번 대회 조별리그에서 알제리, 오스트리아, 요르단을 연파한 데 이어 토너먼트 첫 경기에서 고전 끝에 카보베르데를 꺾었다.아르헨티나는 오는 8일 미국 애틀랜타에서 열리는 16강전에서 호주를 승부차기 끝에 따돌린 이집트와 격돌한다.아르헨티나는 자국에서 열린 1978년 대회와 1986년 멕시코 대회, 그리고 직전 2022년 카타르 대회에 이어 또 한 번의 월드컵 우승에 도전한다.