한국 안 도와주더니…‘홍명보의 저주’? 경우의 수 엮인 팀 줄줄이 고배

월드컵 32강에서 줄탈락 이어져

한국 도운 스페인·벨기에는 생존

4일 호주·이집트·가나 운명 주목

이미지 확대 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 한국이 남아프리카공화국에 패배한 이후 등장했던 경우의 수 닫기 이미지 확대 보기 한국이 남아프리카공화국에 패배한 이후 등장했던 경우의 수

세줄 요약 한국의 경우의 수를 지웠던 오스트리아, 알제리, 남아공, 일본, 스웨덴 등 여러 팀이 2026 북중미월드컵 32강에서 연달아 패했다. 한국을 밀어낸 팀들이 줄줄이 고배를 마시자 ‘홍명보의 저주’라는 농담까지 나왔다. 한국 경우의 수 지운 팀들 32강서 연쇄 탈락

오스트리아·알제리·남아공 등 줄줄이 고배

‘홍명보의 저주’ 농담 확산, 남은 팀 주목

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한국의 ‘경우의 수’를 지웠던 국가들이 2026 북중미월드컵에서 줄줄이 고배를 마시면서 ‘홍명보의 저주’가 이어지고 있다. 이쯤 되면 과학이라는 농담도 나온다.3일(한국시간) 열린 대회 32강에서 오스트리아는 스페인에 0-3으로 패했다. 이어 알제리도 스위스에 0-2로 완패했다. 조별리그 J조 2위였던 오스트리아와 3위였던 알제리는 공교롭게도 한국이 32강에 진출하기 위한 경우의 수에 걸렸던 팀이다. 두 국가는 1승 1패 상태에서 맞대결을 펼쳤는데 오스트리아가 이기거나 알제리가 2골 이상 차이로 이기면 되는 상황에서 하필이면 3-3 무승부를 기록했다. 이로 인해 알제리가 3위로 밀렸는데 승점 4로 한국(1승 2패 승점 3)보다 3위 경쟁에 앞섰고 32강에 합류했다.오스트리아와 알제리 말고도 홍명보호를 밀어냈던 팀들 가운데 대부분이 32강에서 짐을 싸고 있다. 한국을 꺾고 A조 2위를 차지하며 직접적인 영향을 준 남아프리카공화국은 32강에서 캐나다에 0-1로 패했다.조별리그에서 스웨덴을 2점 차 이상으로 이겼으면 한국을 도울 수 있던 일본은 스웨덴과 1-1 무승부를 기록하며 9개 경우의 수 가운데 1개를 지웠고 32강에서 브라질에게 1-2로 역전패를 당했다. 3위 경쟁에서 한국을 앞선 스웨덴 역시 우승 후보 프랑스를 만나 0-3으로 졌다.한국을 위해 무승부 혹은 패배가 필요했지만 우즈베키스탄을 꺾으면서 3위 경쟁에 앞선 콩고민주공화국도 32강에서 잉글랜드에 1-2로 패했다. 이라크를 5-0으로 꺾으며 같은 승점 3점이지만 골 득실에서 한국을 앞선 세네갈은 벨기에를 상대로 막판 역전 골을 허용하며 2-3으로 졌다.에콰도르에 패하며 에콰도르를 마지막에 승점 4점 팀으로 만든 독일은 파라과이에 승부차기 끝에 졌다. 3위 경쟁에서 한국을 밀어낸 에콰도르 역시 멕시코에 0-2로 패했다. 조별리그에서 가나에 패해야 한국에 도움이 됐던 크로아티아는 가나를 꺾었지만 이날 32강에서 포르투갈에 1-2로 졌다.경우의 수에서 한국을 도왔던 스페인, 벨기에가 16강에 진출했고 경우의 수를 지웠던 파라과이는 독일과 맞붙으면서 살아남았다. 어차피 두 팀 중 하나는 살아남는 구조였기에 망정이지 다른 경기에 걸렸으면 저주를 피할 수 없었을 것이란 농담이 나온다.32강전은 4일 호주와 이집트, 아르헨티나와 카보베르데, 콜롬비아와 가나의 맞대결까지 3경기만 남았다. 한국과 경우의 수에 엮였던 팀은 호주, 이집트, 가나가 있다. 호주와 이집트 중 하나는 살아남겠지만 가나의 운명이 불안하다.